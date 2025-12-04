"ร.อ.ธรรมนัส" นอบรับคำวิจารณ์สั่งการทุกฝ่ายเร่งแก้ไข

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า บุกให้กำลังใจทัพว่ายน้ำไทยก่อนลุยศึกซีเกมส์ ยืนยันรับทราบทุกปัญหาที่เกิดขึ้น สั่งการทุกฝ่ายแก้ไขปรับปรุงเพื่อเดินหน้าซีเกมส์ 2025 ให้ลุล่วงสมบูรณ์ มั่นใจซีเกมส์ครั้งนี้คนไทยจะได้ภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพ เชื่อไทยจัดไม่น้อยหน้ากว่าเจ้าภาพครั้งไหนๆที่ผ่านมา
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาชุดซีเกมส์ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ที่ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำ กกท.เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 ธ.ค.2568 โดยมี อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปรีชา ลาลุน รอง กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, โปรดปราน สมานมิต รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, พลเอก สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย พลตรี ดร. ธนน เเสงนาค อุปนายกสมาคมฯ, นายธนาวิชญ์โถสกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมฯให้การต้อนรับ
โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เดินสำรวจสระว่ายน้ำ กกท. ที่ได้ทำการรีโนเวทและก่อสร้างในบางส่วน ซึ่งใช้งบประมาณรวม 300 ล้านบาท และยังได้มอบอาหาร ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำ, ว่ายน้ำมาราธอน และ ว่ายน้ำลีลา
ส่วนประเด็นดราม่าต่างๆในซีเกมส์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากตนมีภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงได้มอบหมายให้ อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับดูแล แต่ก็ถามรัฐมนตรีว่าปัญหาเกิดจากอะไร ตรงนี้เราจะนำมาถอดบทเรียน แต่ก็ต้องเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าเข้ามาทำงานต่อจากรัฐบาลชุดเก่า ก็พบปัญหาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่แต่ละสมาคมได้รับ ตนก็แก้ปัญหาให้ตลอด ส่วนเรื่องการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ที่เราเหลือเพียงไม่ถึง 2 เดือน ซึ่งเราก็พยายามทำให้ดีที่สุด แต่ตนก็มีความมั่นใจว่าหลังวันที่ 9 ธ.ค.ทุกอย่างจะเรียบร้อย
ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ไทยที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม มันทำให้ขวัญกำลังใจคนไทยผวา ดังนั้นความพร้อมของเมื่อวานของฟุตบอลชายนัดแรกจะต้องปรับปรุงแก้ไข ให้รอดูวันที่ 9 ธ.ค.อยากให้พี่น้องคนไทยให้กำลังใจคนที่ทำงาน ตอนนี้ยังไม่ถึงพิธีเปิดเลยก็ไปโจมตีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ กกท.ก็ทำงานอย่างจริงจังภายใต้การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
"ส่วนคนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา เป็นเจ้าภาพ เบื้องหลังคือใครเป็นคนจัด ฉะนั้นความอลังการแสงสีเสียงนั้นต้องบอกว่าจีนเป็นผู้ให้ทุนจัด แต่ไทยจัดกันเองภายใต้ที่ตนกำกับดูแล ผมก็ใช้ระดับมืออาชีพทำและต้องดีที่สุด แต่การเปรียบเทียบกับกัมพูชาที่เบื้องหลังเป็นประเทศจีน ก็ต้องยอมรับเพราะจีนเคยจัดโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว ฉะนั้นการนำเสนอข่าวก็อยากให้นำเสนอความเป็นจริงว่าเบื้องหลังกัมพูชาเป็นใคร" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว