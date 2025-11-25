"โปรจีน" กับสารพัดความสำเร็จและบทเรียนจากความผิดหวัง

เรียกว่าเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จที่สุดนับตั้งแต่เทิร์นโปร สำหรับ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรมือ 1 ของโลกที่ปิดฉากการแข่งขัน LPGA Tour ปี 2025 ด้วยการป้องกันแชมป์ CME Group Tour Championship พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่ของทัวร์อย่างรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม Rolex Player of the Year และรางวัล Vare Trophy สำหรับผู้ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดของทัวร์
ความสำเร็จของโปรจีนมาพร้อมกับสถิติมากมาย ทั้งการเป็นนักกอล์ฟคนที่ 2 ต่อจากโค จิน ยอง อดีตมือ 1 โลกชาวเกาหลีใต้ ที่คว้าแชมป์ CME Group Tour Championship ได้ 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งสถิติสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดในประวัติศาสตร์ 75 ปีของทัวร์ 68.681 ทำลายสถิติเดิมที่ตำนานสวิง อันนิก้า ซอเรนสตัม จากสวีเดน ทำไว้ 68.696 เมื่อปี 2002 ลงได้
นอกจากนี้ จากการคว้าเงินรางวัล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรายการส่งท้ายปี ทำให้ปีนี้โปรจีนทำเงินรางวัลสะสม 7,578,330 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 246.3 ล้านบาท) มากที่สุดในทัวร์ ทำสถิติเงินรางวัลสูงสุดต่อ 1 ฤดูกาล ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้เมื่อปีที่แล้ว 6,059,309 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 196.9 ล้านบาท) ลงได้
Golf Channel สื่อกอล์ฟชื่อดัง ระบุว่า หลังจากร่วมแข่งขัน LPGA Tour ได้เพียง 4 ฤดูกาล โปรจีนทำเงินรางวัลสะสมไปแล้ว 17,369,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 564.5 ล้านบาท) ส่งให้โปรสาวมือ 1 ของโลกชาวไทยขยับขึ้น 12 ขั้น ในตารางอันดับนักกอล์ฟหญิงทำเงินสูงสุดตลอดกาล โดยขึ้นไปอยู่อันดับ 7 ขณะที่สถิติสูงสุดเป็นของซอเรนสตัม ทำไว้ 22,583,693 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 734 ล้านบาท)
ขณะที่ ABC สื่อออสเตรเลีย ระบุว่า การป้องกันแชมป์ CME Group Tour Championship ซึ่งมอบเงินรางวัลต่อรายการสูงที่สุดในวงการกอล์ฟหญิงในปัจจุบัน ทำให้โปรจีนเป็นนักกีฬาหญิงที่ได้เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์รายการเดียวกัน 2 ปีติดสูงที่สุดอันดับ 2 ตลอดกาลของวงการกีฬาโลก เป็นรองเพียงอารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลกชาวเบลารุส ซึ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลม "ยูเอส โอเพ่น" ปี 2024-2025 พร้อมรับเงินรางวัลไปรวม 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 279.5 ล้านบาท)
ในแง่ความสำเร็จส่วนตัว นี่นับเป็นฤดูกาลที่โปรจีนคว้าแชมป์ได้มากที่สุดตั้งแต่เข้าร่วม LPGA Tour รวม 3 รายการ โดยนอกจาก CME Group Tour Championship แล้วยังมีแชมป์ Mizuho Americas Open และ Buick LPGA Shanghai ก่อนหน้านี้ โดยที่ผ่านมาเคยได้แชมป์ 2 รายการใน 1 ฤดูกาลเมื่อปี 2022 และ 2024
จากการร่วมแข่งขัน 20 รายการในปีนี้ โปรจีนผ่านตัดตัว 19 รายการ จบท็อป 10 ถึง 14 รายการ และเป็นอันดับท็อป 5 ถึง 12 รายการ โดยเฉพาะ 5 ทัวร์นาเมนต์หลังสุด
ถึงกระนั้น สถิติที่สวยหรูเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายถึงความทรงจำดีๆ เสมอไป เช่นการจบอันดับ 2 เดี่ยว 2 รายการติดในศึก FM Championship และ Kroger Queen City Championship presented by P&G ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน โดยเฉพาะรายการหลังซึ่งโปรจีนทำ 4 พัตต์บนกรีนหลุมสุดท้ายจนแชมป์หลุดมือ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าหลังจบการแข่งขันร้องไห้หนักมากๆ จนต้องใช้ถุงน้ำแข็งประคบที่ตาเพราะตาบวมไปหมด
โปรจีนบอกว่า ตลอดฤดูกาลนี้ ได้ผ่านทั้งช่วงเวลาที่มีความสุข และช่วงเวลาที่เศร้า ตัวเองมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนเราคงไม่สมหวังตลอดเวลา วันนี้อาจจะได้ทำได้ตามที่หวัง แต่พรุ่งนี้ก็อาจจะทำไม่ได้ ดังนั้น การได้อยู่ตรงนี้และมองย้อนกลับไปตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา สิ่งต่างๆ ช่วยหล่อหลอมให้เติบโตขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โปรจีนบอกด้วยว่า ตอนที่ใช้ถุงน้ำแข็งประคบตาตัวเองนั้น ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วย เพราะอยากเตือนตัวเองว่า ต่อให้เป็นช่วงเวลาที่สุขที่สุด สักวันหนึ่งก็ต้องเจอกับเรื่องที่ผิดหวังหรือเศร้ามากๆ เช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลอดเส้นทางการเป็นนักกอล์ฟ ไม่ว่าดีหรือร้าย ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น
นับเป็นปรัชญาชีวิตที่โปรจีนได้เรียนรู้จากฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายใน LPGA Tour และการเติบโตอีกขั้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ในปีหน้า
เรื่องราวของ ‘โปรจีน’ เป็นแรงบันดาลใจและทำให้เห็นว่า แม้จะยาก ท้าทาย แต่สำเร็จได้ ด้วย “ความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้” ชมคลิป “Believe in Possibilities” ได้ที่ https://youtu.be/q_j6CN59nxs