“โปรจีน – อาฒยา” เผยแรงบันดาลใจผ่านโฆษณา “Believe in Possibilities” หลังคว้าเเชมป์ “LPGA Tour” รายการที่ 5

โปรจีนเปิดใจหลังจบการแข่งขัน “Mizuho Americas Open” ว่า “ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก โดยเฉพาะในรอบสุดท้าย ช่วง 9 หลุมแรกพัตต์พลาดไปหลายหลุม แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุด บอกตัวเองให้อดทน แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น” เธอยังเล่าว่าไม่เคยดูลีดเดอร์บอร์ดเลยตลอดวัน มาคิดถึงการลุ้นแชมป์ก็ตอนพัตต์สุดท้ายที่หลุม 18 เมื่อหันไปถามแคดดี้ว่า “ต้องเซฟพาร์นี้ให้ได้ไหม” และได้คำตอบว่า “ต่อให้พัตต์ไม่ลง ก็น่าจะชนะอยู่ดี” ทำให้รู้สึกโล่งใจก่อนหน้านี้ โปรจีนเพิ่งคว้าอันดับ 24 ร่วมในการแข่งขันเมเจอร์แรกของปี รายการ “The Chevron Championship” ซึ่งเธอยอมรับว่าเป็นบททดสอบที่หนักและกดดันมาก จึงนำมาปรับปรุงตัวเองก่อนกลับมาคว้าแชมป์ในรายการล่าสุดได้สำเร็จ ถือเป็นกำลังใจสำคัญก่อนเดินหน้าสู่เมเจอร์ที่สองของปีในศึก “U.S. Women’s Open” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2025 ณ สหรัฐอเมริกาชัยชนะครั้งนี้ส่งให้โปรจีน ขึ้นนำคะแนนสะสม Race to CME Globe ที่ 1,478.450 คะแนน พร้อมขึ้นอันดับ 2 ในการลุ้นตำแหน่ง “Rolex Player of the Year” (นักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี) อันดับ 2 สถิติค่าเฉลี่ยสกอร์ต่ำสุด (ลุ้นรางวัล Vare Trophy) อันดับ 2 ด้าน Strokes Gained และยังนำในหมวดจบท็อป 10 มากที่สุดของฤดูกาลนี้ รวมถึงสถิติยอดเยี่ยมอีกมากมายเบื้องหลังความสำเร็จที่โดดเด่นของโปรจีนในวัยเพียง 22 ปีนี้ คือ “พลังแห่งความเชื่อ” ที่เธอยึดมั่นเสมอ ไม่ว่าจะในช่วงเวลายากลำบากหรือในวันที่เกมไม่เป็นใจ ความเชื่อว่าทุกอุปสรรคมีทางออก ทุกบทเรียนทำให้เติบโต และทุกความพยายามย่อมนำไปสู่เป้าหมายSCG ในฐานะผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่ระดับมืออาชีพ ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของคนไทย จึงนำเรื่องราวของโปรจีนเหล่านี้ ถ่ายทอดผ่านโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ “Believe in Possibilities” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนว่า “เส้นทางแห่งความสำเร็จไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่หากเราเชื่อมั่นในตัวเอง... โตได้ไกล เป็นไปได้”ผู้สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณา “Believe in Possibilities” ชุดนี้ได้แล้ววันนี้ที่ https://youtu.be/q_j6CN59nxs?si=SPipQLgUMKsT_8Bz หรือสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก SCG ได้ที่ www.scgnewschannel.com Facebook: scgnewschannel / LINE: @scgnewschannel