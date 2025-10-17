2 วันสุดท้าย! “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” Gen Z ฟีเวอร์ คนทะลักเกินล้าน

แรงจนหยุดไม่อยู่! งาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025)” ทะยานสู่ปรากฏการณ์แห่งปีของวงการหนังสือไทย ด้วยยอดผู้เข้าร่วมงานทะลุ 1 ล้านคน ใน 10 วัน และคาดว่าจะทะลักเพิ่มอีกหลายแสนคนในสุดสัปดาห์นี้ ทุกสำนักพิมพ์พร้อมใจประกาศ “ไม่มีขนกลับ” จัดโปรโมชั่นแรงขั้นสุดแห่งปี ลดราคาสูงสุดถึง 80% ตลอด 2 วันสุดท้าย ก่อนปิดม่านความยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้
งานครั้งนี้ จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้แนวคิด “Melody of Books – อ่านหรือยัง…ฟังหรือเปล่า” ผสานพลังของตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าด้วยกันอย่างงดงาม สร้างกระแสการอ่านที่ขยายวงกว้างไปสู่คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
ส่อง 3 บูธสุดฮอตในงาน เริ่มจาก สำนักพิมพ์ชี้ดาบ (Booth G12) นำเสนอแนวคิดใหม่ของการ “เลือกหนังสือตรงใจ” ที่ทั้งสนุกและมีความหมาย ตอบโจทย์ทั้ง Gen Z และทุกเพศทุกวัย ผ่านกิมมิก “Pick A Card” เกมทายใจสุดสร้างสรรค์ เพียงหยิบการ์ด 3 ใบที่มีข้อความต่างกัน โดยใช้การ์ดเหล่านั้นเป็นกุญแจช่วยค้นหาหนังสือที่ “ใช่สำหรับคุณ” จากผลงานที่คัดสรรไว้กว่า 20 เรื่อง
หนังสือไฮไลต์ขายดีของบูธคือ “South Dakota 18+” ผลงานแนวปรัชญาชีวิตสะท้อนความจริงของวัยรุ่นหลังเรียนจบ ที่ต้องเผชิญโลกจริงอย่างไม่เคยมีใครบอกมาก่อน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ ยาเสพติด ความสัมพันธ์ และการค้นหาตัวตน อย่างตรงไปตรงมา ชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับชีวิต และหาทางออกจากเรื่องราวเหล่านั้นด้วยมุมมองของตนเอง
ถัดมา สำนักพิมพ์แสงดาว (Booth I32) สะท้อนอัตลักษณ์ความรู้คู่คุณค่าด้วยหนังสือยอดนิยม “เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้” ที่รวมกว่า 20 เทศกาลจีน ถ่ายทอดรากวัฒนธรรมอย่างละเอียด อีกทั้งหนังสือประวัติศาสตร์ขายดี “สงครามนโปเลียน” และเล่มศิลปะสุดประณีต “Divine Felines: The Cat in Japanese Art” ถ่ายทอดบทบาทแมวในวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม
ปิดท้ายด้วย สำนักพิมพ์สิบมิลลิเมตร (Booth F44) ที่สร้างบรรยากาศเหนือชั้นด้วยคอนเซ็ปต์ “Record Store ร้านหนังสือมีแผ่นเสียง” เข้ากับธีมงานได้อย่างสมบูรณ์ หนังสือขายดี “A post you’re tagged in”, “takesomeshit” ผลงานของ ‘พี่เมื่อย–ธวัชพงศ์ วงศ์บุญสิริ’ วง Scrubb และ “My Playlist” กลายเป็นหนังสือที่คนรุ่นใหม่พูดถึงมากที่สุดในโซเชียล
เหลือเพียง 2 วันสุดท้ายแห่งปี ห้ามพลาด! มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์วงการหนังสือไทย ผู้จัดงานยืนยันว่า วันเสาร์–อาทิตย์นี้คือ “ช่วงเวลาทอง” ของคนรักหนังสือ เพราะทุกสำนักพิมพ์เตรียมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสุดสัปดาห์ ทั้งแจกลายเซ็นจากนักเขียนชื่อดัง เวิร์กชอปแรงบันดาลใจ และโปรโมชั่นปิดท้ายที่แรงสุดกว่าทุกปี ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Thai Book Fair