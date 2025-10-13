แน่นทั้ง 3 ฮอลล์! “มหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 30” ปลุกพลังนักอ่านทั่วประเทศ อินฟลู–ครีเอเตอร์– Tiktoker สายอ่าน คนแห่ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์ จนกลายเป็นไวรัลแห่งปี!
5 วันแรกที่ไม่ธรรมดา! Book Expo Thailand 2025 คนแน่นทุกวันตั้งแต่เปิดงาน แถมยังกลายเป็นจุดนัดพบของเหล่า อินฟลูเอนเซอร์–ครีเอเตอร์–Tiktoker สายหนังสือ ที่มาร่วมแชร์พลัง “ป้ายยาหนังสือ” กันแบบข้ามเจนฯ จนโซเชียลสะเทือน ทำให้ “การอ่าน” กลับมา “เท่” ที่สุด! ในรอบปี
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เผยว่า “ปีนี้ดีใจมากที่เห็นคนรุ่นใหม่อายุ 15 ปีขึ้นไปมาร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่าคนรุ่นใหม่ยังอ่าน และยังเชื่อในพลังของหนังสือจริง ๆ”
ภายในงานยังเต็มไปด้วยเทรนด์ใหม่แห่งยุค ทั้งโซน E-book และ E-Reader ที่ช่วยให้การอ่านสะดวกขึ้นแต่ยังคงเสน่ห์ของหนังสือเล่มจริงไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่กลิ่นกระดาษใหม่ เสียงพลิกหน้า ไปจนถึงการได้ลายเซ็นจากนักเขียนในดวงใจ
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ที่คนรักหนังสือห้ามพลาด! การกลับมาของหุ่นมือในตำนาน “เจ้าขุนทอง” เวที Author’s Salon ที่แน่นไปด้วยนักเขียนและคนดังสายอ่าน รวมถึงเหล่าอินฟลูสายหนังสือ–Tiktoker ที่แห่มาสร้างคอนเทนต์สุดครีเอทีฟจนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์
พร้อมเวทีการประกวดระดับประเทศ PUBAT Contest 3 รายการสุดยิ่งใหญ่ ได้แก่ การเล่านิทาน การแต่งเพลงส่งเสริมการอ่าน และการโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างล้นหลาม
เหลือเวลาอีกเพียง 6 วันสุดท้าย! ก่อนงานปิดงานในวันที่ 19 ตุลาคมนี้เท่านั้น!
อย่าพลาดมาสัมผัส “พลังแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรี” ในงาน Book Expo Thailand 2025 – Melody of Books : อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า
ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568
ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00–21.00 น.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair