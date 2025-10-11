“Book Expo Thailand 2025” ผ่านไป 3 วัน คนเข้างานทุบสถิติเพิ่มขึ้น 10% ยอดขายดีเกินคาด

กระแสแรงเกินต้าน! “Book Expo Thailand 2025” มหกรรมหนังสือใหญ่สุดแห่งปี แรงทะลุโซเชียล! ผ่านไป 3 วัน คนเข้างานทุบสถิติเพิ่มขึ้น 10% ยอดขายดีเกินคาด กิจกรรมอัดแน่น พบ “เจ้าขุนทองคืนชีพ” ปลุกพลังนักอ่านทั่วประเทศ! ตั้งแต่วันนี้ - 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปีนี้ทุกสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ พร้อมใจกันขนกองทัพหนังสือกว่า 2 ล้านเล่ม และหนังสือปกใหม่กว่า 2,000 ปก เติมเต็มทุกความต้องการของนักอ่าน พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นเด็ดสุดปัง ที่นักอ่านต้องร้องว้าว! แถมยังได้เจอนักเขียนชื่อดังในดวงใจให้หายคิดถึงกันแบบใกล้ชิด
แต่ที่สร้างเสียงฮือฮาที่สุด เห็นจะเป็นการกลับมาของ “เจ้าขุนทองและผองเพื่อน” หุ่นมือในตำนานที่เติบโตมากับคนไทยทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก กลับมาครั้งนี้ในเวอร์ชันวาไรตี้หุ่นมือเต็มรูปแบบ ผลงานโดย คุณผาล ภิรมย์ ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้สืบสานจิตวิญญาณ “ขุนทอง” ที่จะมาปลุกพลังแห่งการอ่านผ่านกิจกรรมสุดสนุกสนาน ได้รับความสนใจเนืองแน่น
• “กระโดดจากกระดาษ” ทำหุ่นผ้ารูปถุงเท้า DIY สร้างคาแรกเตอร์ในแบบของตัวเอง
• “หุ่นนักเล่า เรานักเล่น” สอนเชิดหุ่น เล่านิทาน เล่นจังหวะ ร้องเพลง พร้อมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างสร้างสรรค์
ไม่หมดแค่นั้น! โซนเด็กสุดคิ้วท์ “Little Read Universe: Playful Reading” กลับมาอีกครั้ง เนรมิตพื้นที่ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ “เล่น” ไปพร้อมกับ “อ่าน” ผ่านกิจกรรมสุดครีเอตอย่าง “Fortune Bookies” เสี่ยงทายปกหนังสือ และระบายสีสุดแฟนตาซี คาดปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมพุ่งกว่า 1,000 คน
และจุดเช็กอินสุดไวรัล! “Reading Melody – ตู้เพลงหรรษา” กับนิทรรศการ Memory Melody ที่ให้คุณ “ฟังเพลงจากตัวอักษร” ผ่านเทคโนโลยี AI โปรแกรม Suno พร้อมกิจกรรมสุดมันส์ ทั้งเกมทายเสียงคนดัง มุมถ่ายรูปสุดชิค และกิจกรรม Rally ชิงรางวัลทุกวัน ที่บูธ S04–S05 หน้า Hall 5–6
งานนี้ไม่ได้มีดีแค่ช้อป! ยังอัดแน่นด้วย นิทรรศการ–เวิร์กชอป–เสวนากว่า 100 รายการ จาก สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ห้ามพลาด! มาเจอกันในงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 Book Expo Thailand 2025”
วันที่ วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00–21.00 น.
ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์