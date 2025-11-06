“หลี่ปิงปิง” สวย รวย โสด ไม่มีลูก ขอยกมรดก 4.5 พันล้านให้หลาน

“หลี่ปิงปิง” นักแสดงวัย 52 ปีอดีตนางเอกดัง เลือกครองตัวโสด ไม่แต่งงาน ขอเลือกครอบครัวก่อนความรักโดยยกมรดกกว่าพันล้านหยวน หรือ 4.5 พันล้านบาทให้กับหลานชายและหลานสาวแทน
หลี่ปิงปิง ได้ออกมาเผยความตั้งใจของตนเอง โดยลั่นว่าจะไม่ขอแต่งงาน พร้อมกับทำพินัยกรรมไว้แล้ว ยกมรดกให้กับลูกๆของน้องสาว
หลี่ปิงปิง เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 1994 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วเอเชีย มีผลงานชื่อดังมากมาย และยังเป็นหนึ่งในนักแสดงเอเชียที่ข้ามไปลิ้มลองงานฮอลลีวูด กับผลงานเรื่อง Transformers: Age of Extinction และ The Meg
หลี่ปิงปิง ได้รับการยกย่องทั้งในด้านการแสดงและความงาม ในแวดวงภาพยนตร์จีนยังยกให้เธอเป็นไอคอนความงามมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีข่าวเสียหาย เธอจึงมีภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้เจิดจรัสในวงการท่ามกลางการจับตามองจากสาธารณะ
แม้จะโด่งดังมีชื่อเสียงจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการมาตลอด แต่นักแสดงสาวผู้นี้ก็ได้เปิดใจว่าตั้งใจที่จะไม่แต่งงาน ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ เธอยืนยันว่าเธอได้สรุปพินัยกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยยกรายได้ทั้งหมดจากอาชีพนักแสดงกว่า 2 ทศวรรษนี้ให้กับหลานสาวและหลานชายของเธอ
หลี่ปิงปิง ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยมองว่าครอบครัวคือกำลังใจแบะผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด พร้อมบอกว่าหลานชายและหลานสาวคือคนที่สนิทที่สุด เพราะเธอช่วยเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กๆ และมักอวดรูปหลานลงโซเชียลมีเดียจนหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกแท้ๆของเธอเอง
ตามรายงานจาก Sohu ระบุว่า ทรัพย์สินของ ฟ่านปิงปิง มีประมาณไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านหยวนหรือประมาณ 4.5 พันล้านบาท
ที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะงานรุ่งแต่ด้านความรักกลับร่วงไม่เป็นท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ล่าสุดกับ ซูเหวินหนาน แฟนหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอ 16 ปี ได้จบลงไปหลังลองคบหาดูใจกันมานาน 4 ปี หลี่ปิงปิง ก็เก็บเงียบเรื่องความสัมพันธ์และโฟกักับการใช้ชีวิตโสด
ตอนนี้ หลี่ปิงปิง ในวัย 50ต้นๆ ได้ยอมรับว่าสุขภาพของเธอไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานหนักแบบเดิมๆ อีกต่อไป มีทั้งอาการเหนื่อยล้าและหนาวสั่นอยู่บ่อยครั้ง จนต้องลดตารางงานลงและให้ความสำคัญกับการพักผ่อน ส่งผลให้เธอปรากฏตัวบนหน้าจอน้อยลงและใช้เวลากับคนที่รักมากขึ้น
นอกจากงานแสดงแล้ว หลี่ ปิงปิง ยังเป็นผู้สนับสนุนสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่ามานานกว่าทศวรรษ แม้ว่าเธอจะถอยห่างจากวงการบันเทิง แต่เธอยังคงได้รับความชื่นชมในความสง่างาม ความเข้มแข็ง และความเสียสละ
อย่างไรก็ตาม แฟนๆ หลายคนมองว่าการตัดสินใจของเธอที่จะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับหลานสาวและหลานชายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นในครอบครัวของเธอ และเป็นการสะท้อนปรัชญาชีวิตของเธอในการมอบความรักเพื่อพบกับความสงบสุขและความสุข