บาสเด็ก YBL ยังไปต่อแม้ขาดทุน ดราม่า "นานา" ไม่ส่งผลกระทบ ซีซั่นหน้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

หลังจากมีข่าวดราม่าดาราตัวแม่อักษรย่อ น. เป็นหนี้ 400 ล้านบาท จากการยืมเงินเพื่อนไปลงทุน ซึ่งภายหลัง นานา ไรบีนา ออกมายอมรับว่าเป็นตนเอง ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้ได้โดยเร็ว
โดยหนึ่งในธุรกิจที่ นานา ไรบีนา ลงทุนไปนั้น ก็มีวงการกีฬาด้วยเช่นกัน ได้แก่การร่วมมือกับสามี "เวย์ ไทเทเนียม" จัดลีกบาสเกตบอลเด็ก YBL Thailand ที่ปัจจุบันจัดการแข่งขันมาแล้ว 3 ซีซั่น ในรอบ 1 ปีครึ่ง ซึ่งหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กๆ ที่ลงแข่งขันในรายการดังกล่าว เป็นห่วงว่ารายการจะยังมีอยู่หรือไม่
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเพจ YBL THAILAND โพสต์ยืนยันว่าการแข่งขันบาสเกตบอลรายการดังกล่าว จะยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิมโดยไม่มีปัญหา หรือปัจจัยใดๆ จากข่าวดราม่าดังกล่าวที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขัน ขณะเดียวกันหลังจบซีซั่น 3 จะมีการปรับโครงสร้างของลีกครั้งใหญ่
“ประกาศสำคัญจาก YBL THAILAND ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานของกิจการและโปรเจ็กต์ YBL ทุกส่วนยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ โดยไม่มีปัญหาหรือปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อ YBL และ GYBL แต่อย่างใดเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของเราอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเช่นเดิม และอยากขอโอกาสนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทาง YBL THAILAND กำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัทและการบริหาร” เพจ YBL THAILAND ออกแถลงการณ์
“โดย ลีค YBL season 3 ยังคงดำเนินการโดยบริษัทเดิม แต่ในส่วนของ ลีค GYBL และ กิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากจบ Season 3 แล้วนั้น จะเป็นการบริหารงานโดย บริษัทใหม่ ที่จะมีทีมงานบริหารเข้ามาร่วมพัฒนาเยาวชนไปพร้อมกันเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับองค์กรต่อไป โดยเมื่อจัดโครงสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะประกาศชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เราขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักกีฬา และทีมงานทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน และเราจะยังคงก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งเพื่อเด็ก ๆ ของเรา แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน YBL Thailand”