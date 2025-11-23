“เวย์” สามี “นานา” โพสต์สุดจี๊ด! ในวันที่หนักหนา ทำให้รู้ใครคือเพื่อนแท้ ใครเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

หลังจากที่ “นานา ไรบีนา” ออกมายอมรับว่าตัวเองคือดารา น. เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน พร้อมกับไลฟ์สดชี้แจงใน tiktok ทั้งน้ำตาว่า มีหนี้สินรุมเร้าเพราะทำธุรกิจเกินตัว เข้าตาจน เหมือนงูกินหาง ไม่กล้าบอกความจริงเพื่อน แต่ยืนยันไม่ได้เล่นการพนัน พร้อมโดดป้องสามี “เวย์ ไทเทเนียม” ปริญญา อินทชัย เพิ่งรู้เรื่อง ถ้าตนผิดจริงหรือทำอะไรไม่ดี สามีจะพาไปมอบตัวและไปจากตน แต่หลังจากขอเช็กสเตทเมนต์ พอรู้ว่าตนเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็เข้าใจ ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆ กัน ไม่คิดว่านานาจะมาถึงจุดนี้
ล่าสุด ทางด้านของ “เวย์ ไทเทเนียม” ได้โพสต์ภาพคำคมภาษาอังกฤษในไอจีสตอรีของตนเอง ที่อ่านแล้วแอบจี๊ดไม่น้อย ว่า “Sometimes we need hard days to know who is family, who is a friend, who is partner and who is a passenger in our lives.” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า...
“ในบางวันที่หนักหนา คือบททดสอบให้เรารู้ว่า ใครคือคนในครอบครัว ใครคือเพื่อนแท้ ใครคือคู่ชีวิต และใครเป็นเพียงคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเท่านั้น”