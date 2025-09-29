“เวย์ & นานา อินทชัย” ขอร่วมขับเคลื่อนบาสเกตบอลเยาวชนรุ่นเล็กก้าวเข้าสู่เวทีระดับสากลใน YBL ORIENTATION DAY SEASON 3

เวย์-ปริญญา & นานา-ไรบีนา อินทชัย แม้จะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีท้อ ขอเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบาสเกตบอลเยาวชนรุ่นเล็กก้าวเข้าสู่เวทีระดับสากล หวังสร้างทีม YBL Thailand (วายบีแอลไทยแลนด์) ให้แข็งแกร่งพัฒนาฝีมือและต่อยอดหาทีมผู้ชนะเพื่อตะลุยแข่งบาส เกตบอลระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดการแข่งขันภายในประเทศไทยมาถึงซีซั่นล่าสุด
โดย YBL ORIENTATION DAY SEASON 3 (วายบีแอล โอเรียนเทชั่นเดย์ ซีซั่น 3) ได้แบ่งระดับการแข่งขันสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี และ 13-14 ปี โดยแบ่งอย่างละ 10ทีม กว่า 240 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันในซีซั่นนี้โดยไม่จำกัดเพศเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกัน และใช้กฏกติกาการแข่งขันแบบสากล เพื่อให้การแข่งขันในรูปแบบลีกบาสเกตบอลทัดเทียมระดับมืออาชีพ โดยU10-U12 Division และ U13-U14 Division
ใครจะได้อยู่ทีมไหนและทีมไหนจะได้หัวหน้าโค้ชเป็นใคร? และการแข่งขันบาสเกตบอลในซี่ซั่น 3 นี้ จะมีความสนุกสนานขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันได้ที่ fb: YBL Thailand หรือ IG: yblthailand และ youtube Ch. YBL Thailand รับรองว่าทีมเยาวชนรุ่นเล็กดุเด็ดแรงเต็มพิกัดไม่แพ้นักกีฬามืออาชีพอย่างแน่นอน โดยงานวันนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส