ปีเตอร์ ฝันสลาย พลาดโดนน็อคยกแรก ศึก ROAD TO UFC SEASON 4

ปีเตอร์ ดาเนสโซ่ นักสู้หนึ่งเดียวจากประเทศไทย ไปไม่ถึงฝั่งฝัน หลังจากที่พลาดท่าพ่าย TKO ในยกแรกให้กับ ซูล่างรางปั๋ว คู่แข่งจากจีน ในการขึ้นสังเวียนนอกรอบ พิกัดรุ่นแบนตัมเวท รายการ ROAD TO UFC SEASON 4 ณ สังเวียน UFC Performance Institute ,เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปีเตอร์ ดาเนสโซ นักสู้ลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก กลับขึ้นสังเวียน ROAD TO UFC เป็นครั้งที่ 2 โดยดวลกับ ซูล่างรางปั๋ว นักสู้จากเซฉวน สำหรับการต่อสู้คู่นี้ยุติลงเพียงยกที่ 1 เท่านั้น จากจังหวะที่ ปีเตอร์ พยายามพุ่งเทคดาวน์ใส่นักสู้แดนมังกร แต่กลับโดนดักอัปเปอร์คัต จนร่วงลงไปกอง ก่อนที่ ซูล่างรางปั๋ว จะตามถล่มปิดเกมได้สำเร็จ เอาชนะ TKO ปีเตอร์ ดาเนสโซ พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปดวลกับ ซิม ไค เซียง จากสิงคโปร์ขณะที่การต่อสู้อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นการชิงชนะเลิศในพิกัดเฟเธอร์เวทของ ROAD TO UFC SEASON 3 ที่เป็นการพบกันระหว่าง 2 นักสู้จากจีน ซึ่งสุดท้ายกลายเป็น จู คาง จื่อ ที่เอาชนะคะแนน ซี บิน ไปได้ พร้อมกับคว้าสัญญาเข้าสู่ UFC ได้สำเร็จ