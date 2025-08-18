“Chef Fest Thailand Season 3” เปิดศึก ONE STREET, ONE LEGEND เฟ้นหาสุดยอดเชฟสตรีทฟู้ดไทยสร้างปรากฏการณ์อาหารระดับโลก

กลับมาอีกครั้ง!! อย่างยิ่งใหญ่ จากเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุด สู่รายการทีวีทางช่อง 3 กับวาไรตี้เรียลลิตี้แข่งขันทำอาหารชื่อดัง “Chef Fest Thailand” ได้ฤกษ์แถลงข่าวเปิดตัว Season 3 ชูคอนเซ็ปต์ใหม่ ONE STREET, ONE LEGEND ณ ตลาดนัดเลียบด่วน แดนเนรมิต Liabduan Danneramit Night Market
ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดไทยสู่สากล รวมพลังสุดยอดเชฟชื่อดังจากทุกภูมิภาคของเมืองไทยมาประชันฝีมือในรูปแบบการแข่งขันสุดเข้มข้น ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และผสานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอย่างมีสไตล์ ภายใต้การผลิตของ บริษัท ดราก้อน ออแกไนซ์เซอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณโบว์-กัญธนัช กิตติถิรธรรม กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสร้างและการผลิต Executive Producer ของรายการ จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
พร้อมเปิดตัว 15 ผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านกลยุทธ์ของเชฟระดับแนวหน้าที่จะมาแลกเปลี่ยนและต่อยอดประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี 2 พิธีกรประจำรายการ เอมี่ กลิ่นประทุม และ ป๊อก-กิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร เชฟเมย์- พัทธนันท์ ธงทอง, เชฟบาส-วัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ, ดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร และไฮไลท์พิเศษ Special Guest Influencer ระดับตัวแม่ ที่มาแท็กทีมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น เจนนี่ ปาหนัน, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, เอิ๊ก ชาลิสา, ปิงลี่ เฟมัส และ นารา เครปกะเทย
คุณโบว์-กัญธนัช กล่าวว่า “ดิฉันในฐานะที่เป็นคนริเริ่มจัดงานอาหารในรูปแบบของงานอีเว้นท์ ที่เรียกได้ว่าจัดมาแล้วทั่วประเทศไทย จึงได้เกิดแนวคิดของการผลักดันจากการจัดงานอีเว้นท์เข้าสู่หน้าจอโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการการแข่งขันทำอาหารที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้ง 2 ซีซั่น และสำหรับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ 3 เราอยากให้ Chef Fest Thailand ที่คิดโดยคนไทยรายการแรก เป็นมากกว่าการแข่งขันทำอาหาร ให้เป็นรายการอาหารไทยของคนไทยรายการแรก ที่จะดึงเสน่ห์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่นโดยการนำเสนอผ่านเชฟ และยกระดับเชฟอาหารไทย และยังเป็นการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของทุกภูมิภาคให้ออกมาดูทันสมัยและน่าตื่นเต้น เพราะเรื่องกินคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คนออกเดินทางเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหาร เพื่อตอกย้ำให้ครัวไทยคือครัวโลก อีกทั้งยังเป็นการผลักดันเชฟรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมอาหารไทย ในขณะเดียวกันเราก็ยังให้ความรู้และแนวทางในด้านอาชีพการสร้างแบรนด์ เพราะอาหารดึงดูดสายตาอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จะต้องมีวิธีการจูงใจลูกค้า หรือการส่งเสริมยอดขายเข้ามาประกอบกัน ดังนั้น Influencer มีความสำคัญอย่างมากต่อการตลาดในยุคนี้ ซึ่งซีซั่นที่ 3 นี้ นอกจากจะมาสร้างความสนุกสนานแล้ว Influencer นั้นจะมาช่วยแนะนำวิธีการสร้างกลยุทธ์เด็ดๆ ดึงดูดใจลูกค้าให้กับผู้เข้าแข่งขัน ไม่เพียงแค่นั้นเรายังร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ติดตามไปกับคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะเกิดภายในรายการ อัพทันทุกเทรนด์ของโลกโซเชียลมีเดียในยุคนี้อย่างแน่นอน ในแต่ละ EP. ไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอน”
สำหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ ถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ติดตามรายการ “Chef Fest Thailand Season 3 : ONE STREET, ONE LEGEND” ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. ทางช่อง 3 เริ่มออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้