ดีพร้อม ปั้นนักเขียนบทสร้างสรรค์ ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าผลักดันนโยบาย ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการจัดกิจกรรม "พัฒนานักเขียนบทละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Creative Drama Script - DCS)" Season 3 เพื่อปั้นนักเขียนบทละครรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ พร้อมมอบรางวัลสุดยอดผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 26 คน โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาล
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นางสาวนันท์ บุญยฉัตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล “กิจกรรมพัฒนานักเขียนบทละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Creative Drama Script - DCS)” โดย นางสาวนันท์ บุญยฉัตร เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" (DIPROM Community) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Upskill) และเสริมสร้างทักษะสุดท้าทาย (New Skill) ให้แก่นักเขียน เพื่อสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ได้เชื่อมโยงกลไกสำคัญ 2 ประการของดีพร้อมเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1) กลไกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์บทละครที่ส่งเสริม ซอฟต์พาวเวอร์ ของไทย และ 2) กลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัด ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ชั้นนำของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในอนาคต
กิจกรรม DIPROM Creative Drama Script (DCS) ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน และผ่านการคัดเลือก 26 คน เพื่อรับโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณอ่อน เอื้องอรุณ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ระดับตำนาน คุณส้วม สุขพัฒน์ นักแสดงและนักเขียนบทซิทคอม คุณกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ผู้กำกับและนักเขียนบทแถวหน้า และ
คุณนท พูนไชยศรี ผู้กำกับชื่อดัง ซึ่งได้มาให้ความรู้ด้านการเขียนบทแบบครบวงจร ทั้งภาพยนตร์ ซิทคอม ละคร และซีรีส์ พร้อมทั้งกลวิธีในการสอดแทรก ซอฟต์พาวเวอร์ ไทยลงในบทละครได้อย่างเป็นธรรมชาติ
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอผลงานการเขียนบทละครเข้าประกวด เพื่อคัดเลือดสุดยอดผลงาน โดยบทละครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทละครเรื่อง "เป็นติ่งยังไงให้โดนไอดอลจีบ" โดย คุณสิตานันท์ กรชากรรัต ซึ่งผลงานจะถูกนำไปถ่ายทอดเป็นละครสั้นให้ได้รับชมในงาน ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บทละครเรื่อง "บ้านใหญ่" โดย คุณขนาธิป สังขะธร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บทละครเรื่อง "ใคร..ในนั้น" โดย คุณก้องพล ดุลกุล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Pitching Stage เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพในอนาคต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการต่อยอดและสร้างเครือข่าย
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของดีพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาพยนตร์และซีรีส์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเวทีสากลต่อไป” นางสาวนันท์ กล่าวทิ้งท้าย