“Chef Fest Thailand Season 3” บุกตลาดศรีเมืองราชบุรี “เอมี่-ป๊อก” นำทีมเปิดศึกเดือด Street Food ภาคกลาง เสิร์ฟเมนูจึ้ง!!

สายกิน สายเชียร์ สายเฟสติวัลเตรียมตัวให้พร้อม!กับปรากฏการณ์ความอร่อยครั้งใหญ่! รายการแข่งขันทำอาหาร “Chef Fest Thailand” (Thai Original Reality) กลับมาอีกครั้งใน Season 3 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟไทยรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ ภายใต้โจทย์สุดท้าทาย “Re-Image Thai Street Food” พลิกโฉมอาหารข้างทางสู่เมนูรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เพื่อก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้านำเมนูไปต่อยอดได้จริง
การแข่งขันครั้งนี้เดินทางมาถึง สนามที่ 3 กับโจทย์ Street Food ภาคกลาง โดยจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 10.00-18.00 น. ณ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี งานนี้ชาวเมืองโอ่งห้ามพลาด! เพราะทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ร่วมโหวตทีมเชฟที่ชื่นชอบ เลือก “ทีมที่ใช่” ไปด้วยกัน
พร้อมจัดหนักจัดเต็มด้วยกองทัพคนดัง-เซเลบ-เชฟ-อินฟลูเอนเซอร์สุดปัง!! นำโดย 2 พิธีกร เอมี่ กลิ่นประทุม และ ป๊อก-กิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว ร่วมด้วย 3 คณะกรรมการ เชฟเมย์-พัทธนันท์ ธงทอง ผู้คว้าเหรียญทองเวทีโลก, เชฟบาส-วัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ เชฟสายแข่งตัวจริง เสิร์ฟไฟในครัวจัดจ้าน, ดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร สายเมาท์สายกินตัวแม่ และพิเศษสุด! สำหรับชาวราชบุรีเท่านั้น! พบกับคู่จึ้ง “หยาดพิรุณ vs สไปร์ท บาบาบิ” ที่จะมาปลุกพลังตลาดให้เดือด พร้อม เชฟบิ๊ก ภูริพรรษ เชฟหล่อกร้าวใจแม่ยกกรี๊ดลั่นตลาดแน่นอน ที่สำคัญ!! งานนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังได้ลิ้มรสความอร่อยจากเมนูที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน!
ปักหมุดรอชมรายการ “Chef Fest Thailand Season 3 : ONE STREET, ONE LEGEND” ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. ทางช่อง 3 เริ่มออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้
ติดตามทุกความอัปเดตก่อนใครที่เพจ Chef Fest Thailand