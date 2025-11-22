พระนครเหนือประเดิมชัยหวด 100 พลัสโปรยูลีก

ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพลังหวดเอาชนะ ทีมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-2 แมตช์ ในการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดแรก ศึกเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 “100 พลัสโปรยูลีก ภาคกลาง 2025” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2568
สำหรับผลทั้ง 5 แมตช์ ในเกมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอาชนะ ทีมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3-2 มีดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว พชร นิละนาชนะ ชนะ จิราวรรณ สิมขุนทด 6-2,6-1, ประเภทชายเดี่ยว ธนบดี ไชยลังการ แพ้ ภูดิท เกียรติไทยพิพัฒน์ 6-7(2),2-6, ประเภทชายคู่ 1 ธนวิชญ์ เรืองเมือง / วสวัตติ์ สมบูรณ์ศิลป์ ชนะผ่าน, ประเภทชายคู่ 2 ญาณกวี กัญญ์วรากุล / เมธาสิทธิ์ แพรกทอง แพ้ เจตณัฐ มะธิปา / พาทิศ เกียรติไทยพิพัฒน์ 2-6,7-6(3),0-1(6), ประเภทคู่ผสม พชร นิละนาชนะ / ธนบดี ไชยลังการ ชนะ จิราวรรณ สิมขุนทด / ภูดิท เกียรติไทยพิพัฒน์ 6-1,6-3
ด้านผลคู่อื่นๆ มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5-0 แมตช์ ประเภทหญิงเดี่ยว พิมพ์พิชชา คงวัน ชนะ นภมณี สมมิตร 6-0,6-0, ประเภทชายเดี่ยว นฤบดี บุญวัฒน์ ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ 7-5,6-4, ประเภทชายคู่ 1 ชิติพัทธ์ ชนะโชติ / พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ ชนะ คมศักดิ์ ทองโสภา / ภาคภูมิ นามพิมพ์ 6-0,6-0, ประเภทชายคู่ 2 ธราเทพ ศรีบุรีนท์ / ภู ศาสตรานรากุล ชนะ พรไพศาล เจียรอนันต์ / อุกฤษณ์ ลือชัย 6-0,6-1, ประเภทคู่ผสม พิมพ์พิชชา คงวัน / นฤบดี บุญวัฒน์ ชนะ นภมณี สมมิตร / พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ 6-0,6-3
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2568 รอบพบกันหมดนัดสุดท้าย เพื่อนำ 2 อันดับแรกเข้าสู่การแข่งขัน “100 พลัสโปรยูลีก 2025 รอบคัดเลือก” ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 2568 ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต