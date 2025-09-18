xs
มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ยกระดับสมรรถนะแรงงานธุรกิจ–อุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืนในยุค AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะ "คน" คือพลังสำคัญที่สุด

ในยุคที่ AI และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการ แรงงานที่มีสมรรถนะสูง และพร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วม “งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ”
การพัฒนาขีดความสามารถแรงงานในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคปัญญาประดิษฐ์

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี มจพ.

พบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางการพัฒนาแรงงานไทยให้ก้าวทันโลก AI

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สแกน QR เพื่อลงทะเบียน

จัดโดย นักศึกษาระดับปริญญาเอก (X-DBR18) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

