มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ยกระดับสมรรถนะแรงงานธุรกิจ–อุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืนในยุค AI

เพราะ "คน" คือพลังสำคัญที่สุด
ในยุคที่ AI และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องการ แรงงานที่มีสมรรถนะสูง และพร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วม “งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ”
การพัฒนาขีดความสามารถแรงงานในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคปัญญาประดิษฐ์
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี มจพ.
พบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวทางการพัฒนาแรงงานไทยให้ก้าวทันโลก AI
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สแกน QR เพื่อลงทะเบียน
จัดโดย นักศึกษาระดับปริญญาเอก (X-DBR18) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ