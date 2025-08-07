กระทรวง อว. หนุน มจพ. จับมือ 4 มหา’ลัยชั้นนำโลก ร่วมวิจัยวัสดุขั้นสูงสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The 2nd Joint Workshop on Advance Materials โดยมี ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วม ณ ห้อง Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ โดยแต่ละแห่งสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของตนเองได้อย่างเต็มที่ มจพ. ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิสัยทัศน์นี้ โดยสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะสถาบันอันดับ 1 ของประเทศด้านวิศวกรรมทั่วไป จากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Subject Rankings 2025 และในสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มจพ. ก็ครองอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 31 ของโลก จากการจัดอันดับ US News Best Global University Rankings 2025-2026 ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความสามารถในการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในการสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 2nd Joint Workshop on Advance Materials นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มจพ. มหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาด้านวัสดุขั้นสูง ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของนวัตกรรมในอนาคต โดยการประชุมในวันนี้จะเป็นเวทีในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัสดุอันหลากหลายที่กำลังปฏิวัติวงการต่าง ๆ ตั้งแต่การกักเก็บพลังงาน ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ ไปจนถึงการผลิตไฮโดรเจนอย่างยั่งยืน