"ฮัดสัน" วางเป้าต่อไปเก็บสามแต้มเหนือ "เติร์กฯ" เพื่อตั๋วลุยเอเชียน คัพ รอบสุดท้าย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.20 น. ฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 กับ ศรีลังกา
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย เอาชนะ ศรีลังกา ไป 4-0 ทำให้มีเพิ่มเป็น 12 คะแนน เป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มดี ด้วยการมีแต้มเท่ากับ เติร์กเมนิสถาน แต่เฮดทูเฮด เป็นรอง
โดยการเดินทางกลับครั้งนี้ มี จู๊ด เบลล์, นิโคลัส มิคเกลสัน, สุภโชค สารชาติ, ปรเมศย์ อาจวิไล และ เควิน ดีรมรัมย์ ที่เดินทางกลับไปก่อนเพื่อตรงไปยัง ประเทศของตัวเองเพื่อรับใช้ต้นสังกัดของพวกเขาต่อไป
หลังเดินทางถึง แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า "เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเล่นในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน คือเก็บสามคะแนน ให้ได้ทั้งสองเกมโดยเฉพาะเกมกับศรีลังกา ซึ่งเป็นชัยชนะที่สำคัญมาก ก็รู้สึกพอใจกับ ภาพรวมที่เกิดขึ้น"
"แคมป์นี้ ก็เป็นแคมป์แรกของผม ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเร่งรีบในการจัดหาตัวนักกีฬา, สตาฟ หลังจากนี้เราจะมีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นในการเฟ้นหาตัวนักกีฬา เพื่อให้พร้อมสำหรับฟีฟ่า เดย์ ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า แน่นอนว่า เราให้เกียรติคู่แข่งอย่าง เติร์กเมนิสถาน พวกเขาเป็นทีมที่ดี ซึ่งการเตรียมทีมเรามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเดิมคือ เกมในบ้านของเราที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน ก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้"
"ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง การมองหาสตาฟก็ค่อนข้างจะเร่งรีบ หลังจากนี้ก็ขอเวลาพักสัก 1-2 วัน และจะมีการประชุมเพื่อสรุปการทำหน้าที่ของสตาฟ และนักกีฬา จากแรงกดดัน ในสองเกมที่ผ่านมา ต้องขอบคุณ สตาฟทุกคนที่ทำให้งานออกมาประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย"
"ส่วนในรายของ อิคลาส ผมได้ติดตามฟอร์มนักกีฬามาตั้งแต่ที่เล่นให้ทีมชาติไทย U23 ก็ได้เห็นพรสวรรค์ของนักกีฬา และยินดีที่ได้เรียกตัวเขามาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งนี้ ก็ได้เห็นถึง คุณภาพ และสไตล์การเล่นที่ดุดัน นั่นคือเหตุผลที่ดึงตัวมาช่วยทีมในครั้งนี้ หลังจากนี้ ก็จะพยายามติดตามยามที่เขาได้ลงเล่นให้กับ ต้นสังกัดหรือทีมชาติไทย U23 และผมเชื่อว่าหากมีฟอร์มการเล่นที่สมาเสมอ เขาก็สามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตเพราะเขามีศักยภาพที่สูง"
"หลังจากนี้ ก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกับ ทีมสตาฟของทีมชาติไทย U23 เกี่ยวกับการทำงานในซีเกมส์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงหลังจากนี้ ก็จะพยายามพูดคุย เพื่อมองว่าจะสามารถซัพพอร์ตอะไรทีมได้ และก็พร้อมจะสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน"
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคม 2569 โดยจะทำศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 พบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องสถานที่ และเวลาในการแข่งขันให้ทรบอีกครั้งในภายหลัง