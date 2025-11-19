"จู๊ด เบลล์" ขอบคุณ "มาดามแป้ง-ฮัดสัน" มอบโอกาส หลังปลดล็อกประตูกับ "ช้างศึก"

จู๊ด เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เปิดใจหลังปลดล็อคประตูในสีเสื้อช้างศึก ด้วยการยิงคนเดียว 2 ประตู พา ทีมชาติไทย บุกชนะ ศรีลังกา 4-0 คว้า 3 แต้มสำคัญ ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
กองหน้าวัย 21 ปี มีโอกาสพังประตูแรก ในเกมอุ่นเครื่องที่เปิดบ้านชนะ สิงคโปร์ 3-2 แต่ดันยิงจุดโทษไม่เข้า ก่อนที่ล่าสุด จะถูกเปลี่ยนลงมาเป็นสำรอง โดยแก้ตัว กดคนเดียว 2 ประตู ในเกมพบกับ ศรีลังกา
"อย่างแรกครับ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยครั้งนี้ทั้งสองเกม เพื่อนร่วมทีม, เฮดโค้ช และทีมงานสตาฟฟ์ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผม" หัวหอกลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เริ่มกล่าว
"อย่างที่สองคือ เกมที่สองในแคมป์นี้จบด้วยเราชนะ 4-0 และผมทำประตูได้ด้วย ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้ามาช่วยทีมชาติไทยในแคมป์ครั้งนี้"
"ภาพรวมก็รู้สึกดีครับ ในเกมแรกภาพรวมของตัวเองก็ถือว่าทำได้ดีมาก และสร้างโอกาสได้จุดโทษ แต่ก็อาจจะยิงจุดโทษพลาดไป แต่โดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่ และผมก็ไม่ได้เอาผิดพลาดตรงนี้มาใส่ใจกับการลงเล่นในเกมที่สอง"
"ส่วนเกมที่สอง ผมแฮปปี้มาก ทั้งผลการแข่งขันที่ออกมาดี เพื่อนร่วมทีมก็ช่วยตอบสนองและช่วยยกระดับการเล่นของผมขึ้นมาได้ดีขึ้น การเก็บชัยชนะได้ทำให้ผมแฮปปี้มาก"
"ต้องขอขอบคุณ มาดามแป้ง รวมถึงแอนโธนี ฮัดสัน ที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้ผมได้มารับใช้ชาติในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทย ตัวผมเองก็ได้คุยกับคุณพ่อ, คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวมาตลอดในเรื่องนี้ ผมก็พยายามติดตามฟุตบอลไทยมาโดยตลอด"
"และสุดท้ายสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็กลายเป็นจริง แฟนบอลชาวไทยก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีมาก ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งทั้งมาดามแป้ง, แอนโธนี ฮัดสัน รวมถึงทีมงานสตาฟฟ์ทุกคน ที่คอบซัพพอร์ตตัวผมให้ได้โชว์ผลงานและได้ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก ขอขอบคุณมากจริง ๆ ครับ"
"เมื่อสองปีก่อน ก็เคยได้มีการพูดคุยกับ มาดามแป้ง ถือเป็นบทสนทนาที่ดีเยี่ยม และผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาดามแป้ง ด้วย ก็ต้องขอขอบคุณทาง มาดามแป้ง ที่มอบโอกาสให้กับผม เราเคยคุยกันแล้วถ้ามีไทม์มิ่งหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ผมก็ยินดีที่จะมารับใช้ชาติ"
"และผมเองก็เคยมีโอกาสได้มาชมเกมในฐานะแฟนบอล ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เจอกับสิงคโปร์ ทำให้ผมรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่ง หรือได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังหลักในการยกระดับพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จ และผมอยากจะขอขอบคุณทาง มาดามแป้ง มาก ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผมตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าเลือกที่จะมารับใช้ทีมชาติไทย
"ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตผมอย่างดีเยี่ยม หลังจบเกมกับสิงคโปร์ แฟนบอลก็คอยให้กำลังใจผม รวมถึงเกมกับศรีลังกาที่มีแฟนบอลเข้ามาร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ และคอยผลักดันให้นักฟุตบอลให้ไปถึงเป้าหมาย ขอบคุณแฟนบอลที่ซัพพอร์ตผม ถึงแม้ว่าประวัติการเล่นฟุตบอลอาชีพของผมอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ แต่ทุกคนก็ยังเชื่อมั่นในตัวผมเสมอ" จู๊ด เบลล์ ทิ้งท้าย