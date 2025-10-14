"อิชิอิ" พอใจ "ช้างศึก" เก็บสามแต้มเหนือ "ไต้หวัน" ทั้ง 2 นัด แอบติงลูกทีมเสียประตู

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย บุกมาเอาชนะ ไชนีส ไทเป 6-1 จากการทำแฮตทริกของ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย รวมถึงจาก เสกสรรค์ ราตรี, สุภโชค สารชาติ และการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นไชนีส ไทเป
“ผมรู้สึกพอใจกับผลงานทั้ง 2 เกมที่ชนะได้ทั้งหมด แน่นอนว่าเราเล่นในบ้านแฟนบอลมาชมกันเยอะมาก เกมนี้มาเล่นเกมเยือนแฟนบอลมากันเยอะมากเช่นกันไม่แพ้แฟนบอลของไชนีส ไทเป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันทีมพวกเรามากๆ ครับ” อิชิอิ กล่าว
“เราเจอคู่ต่อสู้ทีมเดียวกันใน 2 เกมติดต่อกัน เราวิเคราะห์เกมออกมาได้ดีในการเจอกับ ไชนีส ไทเป เกมนี้จะบอกว่าสมบูรณ์ไหม ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด เพราะเราเสียประตูเร็วในช่วงต้นครึ่งหลัง”
“วิธีการเลือกนักเตะของผม จะมองจุดแข็งของแต่ละคน และนำมาปรับใช้ในแท็คติกที่วางไว้ ต้องชมนักเตะด้วยที่ทำผลงานได้ดีตลอด 90 นาที”
ด้าน “ธีรศักดิ์ เผยพิมาย” กองหน้าทีมชาติไทย ที่ทำแฮตทริกในเกมนี้ กล่าวว่า “การทำแฮตทริกได้ถือว่าคล้ายความกดดันไปได้เยอะ เกมนี้อาจจะมีโอกาสยิงประตูถือแม้จะใช้โอกาสเยอะไปหน่อย แต่การยิงได้สามประตูส่วนตัวรู้สึกดีใจครับ นี่เป็นแฮตทริกแรกในทีมชาติผมรู้สึกดีใจมากครับที่ทำได้ ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ที่สนาม รวมถึงที่เชียร์ทางบ้านด้วย เกมนี้พวกเราเก็บสามแต้มกลับไปได้แล้วครับ”
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 16.40 น. หลังจากนั้น จะรวมตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน เพื่อทำศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ห้า ด้วยการออกไปเยือน ศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ แอพพลิเคชั่น True Visions NOW