“ช้างศึก” หืดจับรัวครึ่งหลังอัด “ไชนีส-ไทเป” 2-0 คัดเอเชียน คัพ 2027

“ช้างศึก” ทีมชาติไทย หืดจับเล็กน้อยกว่าทำประตู ไชนีส- ไทเป ต้องรอถึงครึ่งเวลาหลัง ก่อนจะปิดจ๊อบเอาชนะคู่แข่งไป 2-0 คว้าสามแต้มสำคัญ ยังต้องลุ้นกันต่อในการออกไปเยือนนัดหน้า
ศึกฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก ขุนพล “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ลงสนามนัดที่ 3 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มดี เปิดราขมังคลากีฬาสถาน พบ ไชนีส-ไทเป
เกมนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ ส่ง เบนจามิน เดวิส ลงเล่นในตำแหน่งกองหน้า โดยมี ชนาธิป สรงกระสินธ์, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ และสุภโชค สารชาติ ทำเกมรุก
“ช้างศึก” หืดจับพอสมควร กว่าจะได้ประตูต้องรอถึงต้อนครึ่งหลัง โดย เสกสรรค์ ราตรี ตัวสำรอง โหม่งให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นาทีที่ 50
ก่อนนาทีที่ 78 ไทย จะขยับสกอร์เพิ่มเป็น 2-0 ขากจังหวะที่ ศฤงคาร โหม่งชงให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ วอลเลย์ด้วยขวาแบบไม่ต้องจับ บอลเสียบมุมล่าง