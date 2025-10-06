"อิชิอิ" หนักใจ "ช้างศึก" เหลือกองหน้าคนเดียว อาจปรับเปลี่ยนแท็คติก ลั่นดวล "ไต้หวัน" ต้อง 6 แต้มเต็ม

วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางมารายงานตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup 2027 qualifiers) นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไชนีส ไทเป ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568
การรายงานตัวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วย นักกีฬา โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น ซึ่งทาง อิชิอิ ได้เรียก วันชัย จารุนงคราญ และ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว มาแทนที่ ศศลักษณ์ ไหประโคน และ ศุภชัย ใจเด็ด ที่มีอาการบาดเจ็บ
หลังการประชุม “มาซาทาดะ อิชิอิ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า “จากนี้ไปจะเป็นเตรียมทีมที่เข้มข้น เรามีผู้เล่นที่บาดเจ็บจนต้องการสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นเข้ามา เราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแทคติกการเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าอาการบาดเจ็บ แน่นอนจากตำแหน่งที่เห็นเรามีหน้าเป้าอยู่คนเดียวจากการเล่นที่สโมสรมา เราต้องกลับมาคิดวิธีการเล่นว่าจะต้องเล่นอย่างไรในการมีหน้าเป้าคนเดียว ส่วนตัวผมไม่ได้มีความคิดเป็นห่วงตำแหน่งไหนเป็นพิเศษ”
“เรื่องความเป็นห่วงที่ปกตินิว(พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี)จะได้เข้ามาในทีมที่เราเรียกทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เราต้องมาคิดกันว่าจะทำให้อย่างไรให้23คนที่เรียกมาทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการเล่นกับคู่ต่อสู้ยังไง เหตุผลอันดับแรกเลยที่ผมคิดเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้คือหลังจากที่เราไม่ได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก เราต้องมาสร้างเจนเนอเรชั่นใหม่”
“เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือเราต้องได้สามแต้มทั้งสองเกม แน่นอนเราเข้าใจในเรื่องการทำประตูได้น้อย ซึ่งในการซ้อมเราต้องทำให้ได้มากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาจากจุดที่เราทำประตูได้น้อยจากการแข่งขันที่ผ่านมา ต้องมีการซ้อมและเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าเดิม จากเกมที่เราเจอกับเติร์กเมนิสถานที่เป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจอมา ในการที่เราจะเจอไชนีส ไทเปตามที่ทราบมาเขามีการเปลี่ยนเฮดโค้ชวิธีการเล่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในหลายๆครั้ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอไปเจอหน้างานอีกครั้ง หลังจากที่เราเล่นไปแล้ว 15 นาทีจะได้รู้ว่าเขาเล่นยังไง แต่เรามีการเตรียมทีมวิธีการเล่นของเราไว้อยู่แล้วในการเจอกับทีมต่างๆ”
ด้าน “ชนาธิป สรงกระสินธ์” กองกลางกัปตันทีมชาติไทย จากสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ตัวผมเองพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ และน้องๆในทีมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกัน แน่นอนครับว่าทีมชาติเป็นความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลผมรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้เข้ามาเก็บตัวทีมชาติ ได้เจอน้องๆและเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟโค้ชทุกท่าน พวกเราเล่นฟุตบอลเพราะอยากติดทีมชาติ เพราะว่าทีมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อยากให้น้องๆทุกคนพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ามาติดทีมชาติให้ได้ ทำให้ทีมชาติไทยของเราไปได้ไกลมากกว่าเดิม”
“การที่ไม่มีฟร้องซ์(ปรเมศย์ อาจวิไล) กับอาร์ม(ศุภชัย ใจเด็ด) เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทั้งสองคนมีความสามารถและช่วยทีมชาติไทยได้มากมาโดยตลอด แต่ตอนนี้เราอาจจะเหลือ ต้น(ธีรศักดิ์ เผยพิมาย)คนเดียว ถือเป็นโอกาสที่ดีของน้องที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติ ไม่ว่าโค้ชจะให้เล่นตรงไหนผมพร้อมทำหน้าที่และแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุด น้องๆทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคน การเป็นมืออาชีพเราอาจจะสอนไม่ได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนพอคนอื่นเห็นเขาอาจจะเริ่มตาม ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งสำคัญ”
“เกมในวันที่ 9 เป็นเกมที่สำคัญมากเราต้องเก็บสามแต้มให้ได้ เราต้องชนะอย่างเดียวและชนะให้ได้ครับ อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทางไทยรัฐ ทีวี หรือบีจี สปอร์ตส์ อยากให้มาเชียร์กันเต็มสนามทั้ง40,000คน ผมอยากเห็นวันนั้นเป็นวันของทีมชาติไทย อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับ”
ขณะที่ “วันชัย จารุนงคราญ” แบ็คซ้ายทีมชาติไทย จากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดเมื่อได้มาเล่นในนามทีมชาติ ตอนแรกมีแพลนว่าจะไปพักผ่อนแต่เมื่อมีชื่อถูกเรียกเข้ามา เลยยกเลิกทุกอย่างเพื่อเข้ามารับใช้ชาติครับ ตอนที่รู้ว่ามีชื่อเรียกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเป็นรายการใหญ่ด้วย ครั้งที่แล้วที่เข้ามาอาจจะเป็นรายการที่ไม่ได้ใหญ่มาก ทำให้ตื่นเต้นที่จะได้เล่นในรายการนี้”
“ผมจะทำหน้าที่ของแบ็คซ้ายให้ดีที่สุดทั้งเกมรุกและเกมรับ เพื่อที่จะช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุด ผมรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับโค้ชอิชิอิอีกครั้ง เพราะเขาเคยเรียกเรามาแล้ว การได้มาในรอบนี้ทำให้ดีใจที่จะได้มาเป็นตัวแทนทีมชาติอีกครั้ง ผมมองว่าเราอาจจะมีความกดดันบ้างเพราะในนามทีมชาติไม่มีอะไรง่าย ทุกเกมยากทั้งหมดไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ระดับชาติมันยากอยู่แล้ว”
“ที่สโมสรทรู แบงค็อกฯ เขารู้ตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานแล้วแต่ยังไม่ได้บอกผม พอหลังแข่งเสร็จมีโค้ชเดินมาบอกว่ามีชื่อเรียกติด ผมยังงงว่ามีชื่อจริงหรือเปล่าคิดว่าเขามาอำผมกัน แต่พอรู้ว่าจริงและต้องมาเก็บตัวส่วนตัวรู้สึกดีใจครับ ก่อนหน้านี้ที่สโมสรมีอาการเหนื่อยล้าพลังหมด แต่ได้มีการฉีดวิตามินเพื่อให้มาทดแทนอาการตรงนี้ให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้น เป้าหมายทั้งสองเกมคืออยากเก็บชัยชนะให้ได้ แต่จะต้องโฟกัสไปทีละเกม เราต้องละเอียดทุกนัดทั้งเหย้าและเยือน ผมมองว่าเกมเหย้ามันเป็นเกมแรกที่เจอกัน ส่วนเกมเยือนเป็นที่เกมที่จะได้แก้ไขกัน”
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย มีดังนี้
🏆เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม
ไทย พบ ไชนีส ไทเป
🗓 วันที่ 9 ตุลาคม 2568
⏰ 19.30 น.
🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน
🏆เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่
ไชนีส ไทเป พบ ไทย
🗓 วันที่ 14 ตุลาคม 2568
⏰ 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม
📺ทั้งสองนัด ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้า ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย
📷 : Sony Alpha 1, Gmaster Lens Sony - Digital Camera Thailand
