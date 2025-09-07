ช้างศึกต้านไม่ไหวเเพ้อิรัก 0-1 ชวดเเชมป์คิงส์ คัพเเบบเกือบมีมวย

วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 20.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก ลงสนามพบกับ อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก
โดยรอบรองชนะเลิศ ไทย เอาชนะ ฟิจิ 3-0 ส่วน อิรัก เฉือนชนะ ฮ่องกง 2-1 เกมนี้ "มาซาทาดะ อิชิอิ" หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่ง เบนจามิน เดวิส, ปรเมศย์ อาจวิไล, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สามนักเตะที่ทำประตูได้ในเกมที่แล้วลงสนามต่อเนื่อง ประสานงานกับ สุภโชค สารชาติ และ ศุภชัย ใจเด็ด ที่ยืนเป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมนาทีที่ 26 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ สุภโชค สารชาติ จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ศุภชัย ใจเด็ด ได้หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้าข้างตาข่ายอย่างน่าเสียดาย
ต่อมานาทีที่ 41 ไทย ได้จังหวะหลุดยิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง จากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ และเป็น ปรเมศย์ อาจวิไล ได้ยิงด้วยขวาข้ามคานออกไป
หลังจากนั้นทั้งสองทีมพยายามครองบอลเพื่อหาโอกาสเข้าทำประตู แต่ยังไม่มีทีมใดสามารถทำสกอร์แรกของเกมนี้ได้ ทำให้จบครึ่งแรก ไทย ยังคงเสมอกับ อิรัก 0-0
ครึ่งหลัง ไทย เปลี่ยนตัวผู้เล่นคนแรก ส่ง ชนาธิป สรงกระสินธ์ ลงสนามมาแทน ปรเมศย์ อาจวิไล
ถัดมานาทีที่ 54 ไทย มีจังหวะได้ลุ้นยิงประตูขึ้นนำ จากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ เบนจามิน เดวิส ได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งไปตรงตัวผู้รักษาประตูอิรัก รับเอาไว้ได้
นาทีที่ 61 ไทย เปลี่ยนผู้เล่นคนที่สอง ส่ง เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ลงมาเล่นแทน ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
จากนั้นนาทีที่ 67 ไทย ได้โอกาสลุ้นทำสกอร์แรกของเกมนี้ สุภโชค สารชาติ ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูอิรัก มาเข้าทาง เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ตามซ้ำเข้าไป ก่อนที่ผู้ตัดสินจะได้รับสัญญาณจากห้องวีเออาร์ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้า ทำให้ไทยไม่ได้ประตู
ก่อนที่นาที 75 อิรัก มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 อิบราฮิม บาเยช เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษมาถึง โมฮานัด อาลี ขึ้นโหม่งบอลเข้าประตูไป
จากนั้นนาทีที่ 76 อิรัก มาเหลือผู้เล่น 10 คน จากจังหวะที่ ฟรานส์ ปูโตรส ไปทำฟาวล์ สุภโชค สารชาติ ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
ต่อมานาทีที่ 90+4 ไทย มีโอกาสลุ้นทำประตูตีเสมอ ชนาธิป สรงกระสินธ์ เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนที่ผู้เล่นอิรักจะสกัดบอลไม่ดี มาเข้าทาง ศุภชัย ใจเด็ด ได้วอลเลย์ด้วยขวาข้ามคานออกไปนิดเดียว
นาที 90+5 อิรักเหลือผู้เล่นสิบคน หลัง โมฮานัด อาลี ไปเข้าสกัดใส่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ แบบไม่มีน้ำใจนักกีฬา ทำให้อิรัก เหลือผู้เล่นแค่ 9 คน
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม ทีมชาติไทย พ่าย อิรัก 0-1 จบด้วยการเป็นรองแชมป์คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 พร้อมได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ขณะที่ อิรัก คว้าแชมป์คิงส์คัพได้เป็นสมัยที่สอง หลังเคยได้เมื่อปี 2023 พร้อมรับเงินรางวัล 2 ล้านบาท
โปรแกรมนัดต่อไป ของ ทีมชาติไทย คือการทำศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และนัดที่ 4 ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม พบกับ ไชนีส ไทเป แบบไป-กลับ ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568 โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ปฏิวัติ คำไหม (GK), ณัฐพงษ์ สายริยา, สุพรรณ ทองสงค์, สุภโชค สารชาติ, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (C), ศุภชัย ใจเด็ด, เบนจามิน เดวิส, ปรเมศย์ อาจวิไล, นิโคลัส มิคเกลสัน, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ศุภนันท์ บุรีรัตน์