"ธีรศักดิ์" ยิง 3 "สุภโชค" จ่าย 3 "ช้างศึก" อย่างดุ ต้อน "ไต้หวัน" 6-1 นำฝูงคัดเอเชียน คัพ

ศึกฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก ขุนพล "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ลงสนามนัดที่ 4 รอบแบ่งกลุ่ม ยกพลไปเยือน ไชนีส ไทเป ฟาดแข้งกันที่ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม
เกมนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ เปลี่ยนผู้เล่น 4 ตำแหน่ง จากเกมที่แล้ว โดยใช้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ลงเป็นหัวหอกตัวเป้า และมีสุภโชค สารชาติ, เสกสรรค์ ราตรี, ชนาธิป สรงกระสินธ์ คอยสนับสนุนเกมรุก
ปรากฎว่าเกมนี้ "ช้างศึก" เล่นได้อย่างเหนือชั้น เป็นฝ่ายไล่บดเอาชนะ ไชนีส ไทเป ไปขาดลอย 6-1 โดย ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กดแฮตทริกเหมาคนเดียวสามประตู
บวกกับ เสกสรรค์ ราตรี, สุภโชค สารชาติ อีกคนละประตู และกองหลังเจ้าถิ่นทำเข้าโกลตัวเองอีกหนึ่งลูก ขณะเดียวกัน "เช็ก-สุภโชค" ยังทำแฮตทริกแอสซิสต์ จ่ายให้เพื่อยิงถึง 3 ประตูเลยทีเดียว
จากชัยชนะของ ทีมชาติไทย ในแมตช์นี้ ทำให้ "ช้างศึก" มีเพิ่มเป็น 9 แต้ม จาก 4 นัด ขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม ดี โดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก 2 นัด ในการออกไปเยือน ศรี ลังกา 18 พฤศจิกายน 2025 และเล่นในบ้านพบ เติร์กเมนิสถาน 31 มีนาคม 2026