"ฮัดสัน" แฮปปี้ภาษากาย "จู๊ด เบลล์" เข้าแคมป์ช้างศึก ไม่หวั่นแม้เวลาเตรียมตัวน้อยก่อนดวล "สิงคโปร์"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.20 น. ณ ห้องแถลงข่าว ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสิงคโปร์
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย “แอนโธนี ฮัดสัน” หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย พร้อมด้วย “สุภโชค สารชาติ" แนวรุกของทีม
โดยทาง “แอนโธนี ฮัดสัน” หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “การเตรียมทีมเรามีเวลาฝึกเพียงสองวัน ในวันแรกเรามีการรีควอเวอร์รี่ร่างกายของนักกีฬาทุกคน แต่เมื่อวานนี้เป็นการฝึกซ้อมที่สำคัญที่สุดซึ่งทุกคนสามารถทำออกมาได้ดี นักกีฬาทุกตอบสนองในไอเดียได้ดีมาก เรื่องของเป้าหมายแน่นอนว่ามีเพียงอย่างเดียวคือเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้”
“ในรายของจู๊ด เบลล์กับการเข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ถือว่ามีภาษากายที่ค่อนข้างแฮปปี้ ซึ่งเมื่อวานที่เราจะการซ้อมที่สำคัญทำให้ได้เห็นคุณภาพในตัวจู๊ด เบลล์ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะและโปรไฟล์ รวมถึงมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างดี ตัวเขาเองมีความสุขที่ได้อยู่ในแคมป์และเข้ากับคนอื่นได้ดีมาก”
“อย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเตรียมตัวและเรื่องของผู้เล่นในแคมป์ด้วย ซึ่งอาจจะมีเวลาค่อนข้างน้อยในการเตรียมทีม เราเองต้องสอดแทรกไอเดียการเล่นเข้าไปด้วยเพื่อหาผู้เล่นตัวจริง ในการฝึกซ้อมได้เห็นฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคนทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนใจในเรื่องของผู้เล่นตัวจริง แต่เป้าหมายของเราไม่ต่างกันคือต้องเก็บชัยชนะทั้งสองเกม รวมถึงเราจะต้องสร้างผู้เล่นที่ดีพอจะเป็นตัวจริงให้มากขึ้น ผมเองมีผู้เล่นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบสนองในเรื่องของแทคติกได้ดีด้วย และการมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์เรื่องแทคติกได้ดีด้วย”
“นิโคลัส(มิคเกลสัน) เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของการเล่นและทัศนคติ เขามีความแข็งแรง ดุดัน และพยายามเล่นฟุตบอลไปข้างหน้า ซึ่งเราโชคดีที่เขาสามารถเล่นแบ็คได้ทั้งสองฝั่ง แต่แคมป์ครั้งนี้เรามีแบ็คที่เล่นเท้าซ้ายเป็นปกติอยู่แล้วอย่าง เควิน(ดีรมรัมย์) ซึ่งผมติดตามเขามาตลอดกับต้นสังกัด”
“เรามีเวลาเตรียมทีมเพียงสองวัน มันไม่ใช่ข้ออ้างแต่เป็นความจริงที่เราต้องเจออยู่ ซึ่งเราพยายามบอกจุดที่ต้องโฟกัสเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ ผู้เล่นทุกคนสามารถตอบสนองได้ดี ผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทำประตูได้อย่างถล่มทลายในเกมแรก แต่เป้าหมายคือแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เราจะต้องเล่นเต็มที่ เพื่อให้เกียรติทีมชาติสิงคโปร์ ผู้เล่นสิงคโปร์หลายคนที่เราอาจจะคุ้นเคยกัน ซึ่งเราเตรียมแผนการเล่นไว้อย่างดีแล้ว”
“หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีปฏิกิริยาของแฟนบอลหรือความรู้สึกที่หลากหลาย ซึ่งผมเข้าใจและเคารพ เราจะต้องเตรียมทีมและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อตอบสนองแฟนบอลและให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำลงไป ผมอยากให้นักเตะแสดงผลงานออกมาให้ได้ดี และเข้ารอบเอเชียนคัพต่อไป เพราะศักยภาพทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องสนับสนุนผม แต่อย่างน้อยขอให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาสนับสนุนนักกีฬาที่พยายามทำอย่างเต็มที่ ในครั้งนี้และครั้งต่อไป” เทรนเนอร์ป้ายแดงทัพ ช้างศึก ปิดท้าย
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี เอชดี 32, Youtube : BG Sports และ แอพพลิเคชั่น TrueVisions NOW