“BG SPORTS” เปิดผังถ่ายฟุตบอลฟรี เกือบ 20 รายการ / เกาะติดวอลเลย์บอลลีกอเมริกา-ตุรกี

BG Sports เดินหน้าสร้างบทใหม่ของสื่อกีฬาทางเลือกที่เข้าถึงแฟนกีฬาได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมเปิดคอนเทนต์คุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มแฟนกีฬายุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Feel the Game Live the Passion” เข้าถึงทุกอารมณ์ เข้าถึงทุกเกมรวมรายการกีฬาสำคัญที่คัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงคุณบนแพลตฟอร์ม YouTube BG Sports ที่เดียว!ภายในงาน คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ Executive Director of BG Sports เป็นตัวแทนกล่าวถึงความสำเร็จของช่อง BG Sports ที่ผ่านมา และเผยถึงคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณปิยศักดิ์ ภูมิจิตร CEO of BG Pathum United, คุณกิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล Executive director of BG Sports, คุณเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, Miss Connie Heng Head of media rights AFC, Mr. Affendie Senin Senior Vice President ASEAN United, Miss Julia Farr Head of Asia Pacific BVB รวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทยและสโมสรที่ร่วมแข่งขันในระดับเอเชีย ผู้สนับสนุนของช่อง BG Sports และสื่อมวลชนที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งความประทับใจภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยเหล่าบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช่องตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นำทีมผู้บรรยายโดย เกม ขอบสนาม, แม็ก ค่อกแค่ก รวมไปถึงตัวแทนกองเชียร์ทีมชาติไทย อย่างน้าหลิ่ม วิรุฬ และปิดท้ายด้วย AnyMind Group Marketing Technology ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับการเดินทางของ BG Sports ตลอด 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาBG Sports เปิดเผยทิศทางและอนาคตของช่องกับอีกคอนเทนต์สำคัญจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) โดยนอกเหนือจากรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่าง AFC Champions League Elite และ AFC Champions League 2, AFC Women’s Champions League ที่ BG Sports ได้สิทธิก่อนหน้านี้แล้ว แฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมฟุตบอลระดับทีมชาติในทวีปเอเชียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2026–2028 ไม่ว่าจะเป็น AFC Asian Cup, AFC Women’s Asian Cup, AFC U23 Asian Cup, AFC Futsal Asian Cup รวมถึงฟุตบอล AFC U17 และ U20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่อง BG Sports เป็น HOME OF ASIAN FOOTBALL อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีภารกิจ “ผนึกกำลังเชียร์ไทย” ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51, ฟุตบอลเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก, ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 และฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน (Shopee Cup) พร้อมเกาะติดภารกิจใหญ่ของทีมชาติญี่ปุ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ฟุตบอลโลก ชมและเชียร์นักเตะแดนอาทิตย์อุทัยกับเกมอุ่นเครื่องระดับ A Match นัดแรก วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติปารากวัย รวมถึงฟุตบอล เจลีก 1, เจลีก 3 และเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นของเหล่ายอดทีมยุโรปไม่ว่าจะเป็น อาร์เซน่อล, ลิเวอร์พูล, ท็อตแน่ม ฮอทสเปอร์, นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด, บาร์เซโลน่า, แอตเลติโก มาดริด, อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม และ เอฟซี ปอร์โตเพื่อเป็นการเติมเต็มทุกอารมณ์และเปิดประสบการณ์ใหม่ ทาง BG Sports คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล 2 ลีกดัง ทั้งวอลเลย์บอลลีกสหรัฐอเมริกา (AVP Pro Volleyball) ร่วมเชียร์ 2 นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้แก่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ และ ปิยะนุช แป้นน้อย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2025 และ Turkey Volleyball League ที่มีนักวอลเลย์บอลชื่อดังอย่าง เซห์รา กูเนส, อารีนา เฟโดรอฟเซวา, เอด้า อาเด็ม และ ทิยาน่า บอสโควิช ซึ่งทาง BG Sports ถ่ายทอดสดกว่า 100 แมตช์ ให้แฟน ๆ เชียร์เต็มที่แบบจุใจBG Sports ขอขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยดีเสมอมาจนมียอดผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน ในวันนี้ แฟนกีฬาสามารถรับชมทั้งฟุตบอลทีมชาติไทยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และคอนเทนต์พิเศษอย่างฟุตบอลรายการต่างๆ รวมถึงวอลเลย์บอล เพียงสมัครสมาชิกช่อง BG Sports ในราคา 50 บาทต่อเดือน ก็สามารถเข้าถึงคอนเทนต์กีฬาสนุกสุดมันส์และหลากหลายได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วแฟนกีฬาทุกคนสามารถติดตาม BG Sports ได้ทาง YouTube: BG SPORTS และ Facebook Fanpage: BG SPORTS