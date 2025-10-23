"อิชิอิ" ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอเชียร์ทีมชาติไทยต่อไป แม้จะไม่ได้เป็นโค้ชแล้วก็ตาม

หลังจาก มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพ "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จากการประเดิมการทำงานที่ไม่เข้าตาฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากแฟนฟุตบอลชาวไทย
ล่าสุด กุนซือจากแดนปลาดิบโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยถึงความในใจหลังต้องแยกทางกับ "ช้างศึก" โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ยังอยากจะทำงานเป็นโค้ชในไทย แต่ไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามจะขอเชียร์ทีมชาติไทยต่อไป
"ถึงทุกคนที่ส่งข้อความ ขอบคุณทุกข้อความมากๆครับ ตอนนี้ยังมีความอยากทำงานเป็นโค้ชอยู่ อยากคุมงานในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ"
"ผมไม่สามารถทำงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้อีกต่อไป แต่ผมขอเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปเหมือนคนอื่นๆ" อิชิอิ กล่าว