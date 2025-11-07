ปทุมธานีระทึกพนังกั้นน้ำแตก ทะลักเข้าท่วม ตอนนี้สนามแข่งซีเกมส์-มธ.รังสิต ยังปลอดภัย

หลังจากที่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา มีรับแจ้งพนังกั้นน้ำแตกบริเวณวัดเมตารางค์ หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเซาะใต้ถนนจนดินทรุดกว้าง 4 เมตร น้ำไหลทะลัก
นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก กล่าวว่า มีน้ำท่วมไหลทะลักลอดใต้ถนนจากฝั่งที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลทะลักลอดมายังฝั่งด้านในคันกั้นน้ำซึ่งมีทั้งโรงเรียนวัดเมตารางค์และบ้านเรือนประชาชนร่วม 20 หลัง โดยน้ำได้ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไม่ทัน ทำให้ได้รับความเสียหายหลายหลัง รวมทั้งน้ำได้เอ่อไหลท่วมเข้าชั้นล่างของอาคารเรียน ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของพื้นถนนและความเสียหายภายในโรงเรียน เบื้องต้นได้เร่งหากำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือเก็บทำความสะอาดโรงเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดทำการเรียนได้ แต่ขณะนี้ทางโรงเรียนได้สั่งปิด 2 วันเพื่อทำความสะอาดพื้นอาคารเรียน
อย่างไรก็ตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยจะเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเข้ามาอีกระลอกได้ทันท่วงที
จังหวัดปทุมธานี ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี โดย ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต สถานที่จัดการแข่งขันซีเกมส์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมถึง อีเอสซี ไทยเวคพาร์ค รังสิต ยังไม่ได้รับผลกระทบ และในวันที่ 13 พ.ย.นี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ที่ทัพช้างศึกไทย จะพบกับ สิงคโปร์ เวลา 19.30 น. ที่สนาม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ด้วย