xs
xsm
sm
md
lg

ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่สนาม โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม ประเทศศรีลังกา เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเกมนัดที่ 5 ทีมชาติไทยอันดับ 96 ของโลก บุกมาเยือน ศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก โดยก่อนลงสนามเกมนี้ ไทยรั้งอันดับ 2 กลุ่มดี มี 9 คะแนน (ประตูได้-เสีย +6) ขณะที่ ศรีลังกา อยู่อันดับ 3 มี 6 แต้ม (ประตูได้-เสีย +1) ขณะที่ เติร์กเมนิสถาน จ่าฝูงกลุ่มนี้ มี 9 คะแนน (ประตูได้-เสีย +3) แต่เฮด-ทู-เฮด ดีกว่า ไทย

สำหรับ 11 คนแรก ของไทย ซึ่งมาในระบบ 4-2-3-1 มี ปฏิวัติ คำไหม ในตำแหน่งผู้รักษาประตู, นิโคลัส มิคเกลสัน, พรรษา เหมวิบูลย์, ณัฐพงษ์ สายริยา, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, ธีราทร บุญมาทัน, สารัช อยู่เย็น - ชนาธิป สรงกระสินธ์, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร, เสกสรรค์ ราตรี และ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย

เริ่มเกมมาได้แค่ 6 นาที ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ฉลองคืนตัวจริงทีมชาติไทย ด้วยการซัดไกลสุดสวย ส่งทีมชาติไทยบุกไปนำ ศรีลังกา 1-0

หลังจากนั้นไทยมาเน้นคุมโซน เล่นรัดกุมมากขึ้น ขณะที่ศรีลังกา ก็ขาดความแม่นยำและเด็ดขาด ทำให้จบครึ่งแรก ไทย นำ 1-0

ครึ่งหลัง จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ ศูนย์หน้าลูกครึ่ง ที่ถูกส่งสนามได้ไม่ถึง 5 นาที นับ 1 ประตูแรกกับทีมชาติไทย หลังโขกประตูนาที 65 ช่วยไทยหนีห่างศรีลังกา 2-0

จากนั้น พรรษา เหมวิบูลย์ แนวรับตัวเก๋า เติมขึ้นมาโขกประตูที่ 3 ในนาที 76 ส่งไทยขยับนำห่างศรีลังกา ออกไปเป็น 3-0

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ไทย บุกมาเอาชนะศรีลัง 3-0 มีเพิ่มเป็น 12 คะแนน ขยับขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงชั่วคราว ก่อนเกมเติร์กเมนิสถาน มีคิวเปิดบ้านรับ ไต้หวัน ในช่วงเวลา 20.45 น. (เวลาไทย)​

หลังจากนี้ ทีมชาติไทย จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.20 น. หลังจากนั้น จะรวมตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคม 2569 เพื่อทำศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ด้วยการเปิดบ้านพบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027
ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027
ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027
ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027
ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027
กำลังโหลดความคิดเห็น