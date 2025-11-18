ช้างศึกถลุงศรีลังกา 4-0 เกมสุดท้ายฉะเติร์กฯ ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027

การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่สนาม โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม ประเทศศรีลังกา เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเกมนัดที่ 5 ทีมชาติไทยอันดับ 96 ของโลก บุกมาเยือน ศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก โดยก่อนลงสนามเกมนี้ ไทยรั้งอันดับ 2 กลุ่มดี มี 9 คะแนน (ประตูได้-เสีย +6) ขณะที่ ศรีลังกา อยู่อันดับ 3 มี 6 แต้ม (ประตูได้-เสีย +1) ขณะที่ เติร์กเมนิสถาน จ่าฝูงกลุ่มนี้ มี 9 คะแนน (ประตูได้-เสีย +3) แต่เฮด-ทู-เฮด ดีกว่า ไทย
สำหรับ 11 คนแรก ของไทย ซึ่งมาในระบบ 4-2-3-1 มี ปฏิวัติ คำไหม ในตำแหน่งผู้รักษาประตู, นิโคลัส มิคเกลสัน, พรรษา เหมวิบูลย์, ณัฐพงษ์ สายริยา, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, ธีราทร บุญมาทัน, สารัช อยู่เย็น - ชนาธิป สรงกระสินธ์, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร, เสกสรรค์ ราตรี และ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
เริ่มเกมมาได้แค่ 6 นาที ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ฉลองคืนตัวจริงทีมชาติไทย ด้วยการซัดไกลสุดสวย ส่งทีมชาติไทยบุกไปนำ ศรีลังกา 1-0
หลังจากนั้นไทยมาเน้นคุมโซน เล่นรัดกุมมากขึ้น ขณะที่ศรีลังกา ก็ขาดความแม่นยำและเด็ดขาด ทำให้จบครึ่งแรก ไทย นำ 1-0
ครึ่งหลัง จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ ศูนย์หน้าลูกครึ่ง ที่ถูกส่งสนามได้ไม่ถึง 5 นาที นับ 1 ประตูแรกกับทีมชาติไทย หลังโขกประตูนาที 65 ช่วยไทยหนีห่างศรีลังกา 2-0
จากนั้น พรรษา เหมวิบูลย์ แนวรับตัวเก๋า เติมขึ้นมาโขกประตูที่ 3 ในนาที 76 ส่งไทยขยับนำห่างศรีลังกา ออกไปเป็น 3-0
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ไทย บุกมาเอาชนะศรีลัง 3-0 มีเพิ่มเป็น 12 คะแนน ขยับขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงชั่วคราว ก่อนเกมเติร์กเมนิสถาน มีคิวเปิดบ้านรับ ไต้หวัน ในช่วงเวลา 20.45 น. (เวลาไทย)
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.20 น. หลังจากนั้น จะรวมตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคม 2569 เพื่อทำศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ด้วยการเปิดบ้านพบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now