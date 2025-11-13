"ช้างศึก" ประเดิม "ฮัดสัน" นัดแรก เฉือน "สิงคโปร์" หวุดหวิด 3-2

ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน เฉือนชนะเหนือ สิงคโปร์ ไปแบบหวุดหวิด 3-2 โดย จู๊ด เบลล์ ประเดิมสีเสื้อ "ช้างศึก" เป็นนัดแรกในชีวิต ลงมาเป็นตัวสำรอง ก่อนสังหารจุดโทษพลาดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
"ช้างศึก" ทีมชาติไทย ลงสนามเกมอุ่นเครื่อง ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ ทีมชาติสิงคโปร์ โดย แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือป้ายแดง ประเดิมคุมทีมเป็นนัดแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เกมนี้ ฮัดสัน วาง ธีราทร บุญมาทัน จับคู่แดนกลางกับ สารัช อยู่เย็น โดยมี ชนาธิป สรงกระสินธ์ ขับเคลื่อนเกมรุกร่วมกับ สุภโชค สารชาติ และเบนจามิน เดวิส ส่วน ศุภชัย ใจเด็ด ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้า
โดย "ช้างศึก" ออกนำ 1-0 ในนาทีที่ 15 จากลูกยิงสุดสวยหน้ากรอบเขตโทษของ สารัช อยู่เย็น ก่อนที่ เกล็นน์ เกวห์ จะตามตีเสมอให้ สิงคโปร์ อย่างรวดเร็ว 1-1 ในนาทีที่ 17 และจบ 45 นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง ไทย ออกนำเร็ว 2-1 ในนาทีที่ 47 จากลูกยิงยัดไปที่เสาแรกของ ธีราทร บุญมาทัน และก็มาได้ประตูหนีห่าง 3-1 จากลูกยิงไกลสุดสวยของ เสกสรรค์ ราตรี ในนาทีที่ 54
แต่ สิงคโปร์ ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ มาได้ประตูตีตื้นไล่มาเป็น 2-3 จาก เกล็นน์ เกวห์ คนเดิม ในนาทีที่ 63
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ น.90+5 ไทย มาได้จุดโทษ จากจังหวะที่ จู๊ด เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ตัดบอลจากความผิดพลาดของแนวรับสิงคโปร์ ก่อนจะโดนเสียบ ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ทันที แต่เจ้าตัวลุกมาสังหารไปติดเซฟของนายทวารสิงคโปร์ สุดท้าย เกมจบลงที่สกอร์ 3-2
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป "ช้างศึก" ทีมชาติไทย จะยกพลไปเยือน ทีมชาติศรีลังกา ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ในเกมนัดสำคัญ ศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก