"สุภโชค" รู้เรื่องข่าวดราม่า เคารพทุกการตัดสินใจของแฟนบอล ย้ำ นักเตะต้องการเสียงเชียร์

สุภโชค สารชาติ ดาวเตะทีมชาติไทย จากสโมสรคอนซาโดเล่ ซัปโปรโร ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ทัพ "ช้างศึก" จะเปิดบ้านพบ สิงคโปร์ ในแมตช์อุ่นเครื่อง ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ สเตเดียม วันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ โดยเจ้าตัวเข้าใจเหตุผลของทุกคน เคารพทุกการตัดสินใจ ย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักฟุตบอล คือแฟนบอลทุกคน
“เกมในครั้งนี้เราน่าจะได้ลองแผนการเล่นใหม่ๆ แทคติกใหม่ๆที่โค้ชอยากจะลองด้วย รวมถึงมีผู้เล่นใหม่ๆที่อาจจะได้ลงสนามในเกมนี้ ถือเป็นการเตรียมทีมเพื่อเกมที่เราจะพบกับศรีลังกาด้วยครับ” สุภโชค เริ่มกล่าว
“สำหรับผมไม่ว่าจะตอนไหนบรรยากาศทีมชาติค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่การได้นักเตะอย่างจู๊ดหรือพี่ๆคนอื่นเข้ามา มันทำให้บรรยากาศในทีมเป็นไปในทางที่ดี เพราะทุกคนเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะส่งผลถึงฟอร์มการเล่นในสนามที่มีพี่ๆคอยพูดคุยจัดการเรื่องนอกสนามให้ด้วย”
“ผมเป็นนักฟุตบอลเห็นข่าวต่างๆมามากมาย และเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคน แต่สำหรับนักฟุตบอลแล้วแฟนบอลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ หากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนาม พวกเราคงรู้สึกแปลกๆ แต่ยังเคารพการตัดสินใจของทุกคน เราเล่นในบ้านหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์คงรู้สึกแปลกๆ อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆ พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุด” ดาวเตะทัพช้างศึก ปิดท้าย