“ซุปเปอร์บอน” ดับซ่า “มาซาอากิ” รวบเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต

รูดม่านปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่สำหรับศึก ONE 173 ที่ระเบิดความมันสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผลปรากฏว่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) สามารถรวบเข็มขัดมาครองแต่เพียงผู้เดียว หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาล ขณะที่ “นาดากะ” ทุบแต้มเอกฉันท์ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” จารึกชื่อเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ ได้อย่างสุดยิ่งใหญ่
คู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ดวลเดือดผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ โดย หลังจากหยั่งเชิงกันในยกแรก “มาซาอากิ” เร่งเครื่องบุก “ซุปเปอร์บอน” เต็มที่ แต่แชมป์โลกชาวไทยอ่านจังหวะโต้กลับเข้าเป้าจะแจ้ง ครบ 5 ยก “ซุปเปอร์บอน” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ” ถึงถิ่นรักษาบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้อย่างสวยงาม
ส่วนศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต คนแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่าง “นาดากะ” และ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” ก็เดือดไม้แพ้กัน โดย “หนุ่มสุรินทร์” เดินลุยแลกอาวุธได้อย่างสนุก ขณะที่ “นาดากะ” ใช้การเคลื่อนที่เร็วหลบหลีกและหาช่องออกอาวุธเฉียบคม จบเกม “นาดากะ” คว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เส้นประวัติศาสตร์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี ยืดสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 40 พร้อมส่งให้ “หนุ่มสุรินทร์” แพ้เป็นครั้งแรกใน ONE
สำหรับผลงานของ 4 ตัวแทนนักกีฬาไทยนั้น “นาบิล อานาน” ประเดิมรุ่นเฟเธอร์เวตอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะคู่ชกดีกรีอดีตแชมป์ K-1 “ฮิโรมิ วาจิมะ” ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ขณะที่ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” โชว์หมัดฮุกซ้ายชนะทีเคโอ “เจก พีค็อก” นักชกตัวแทนสหราชอาณาจักร-แคนาดา ในยกสุดท้าย ส่วน “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อ 2 นักชกเจ้าถิ่นอย่าง “ยูกิ โยซะ” และ “คานะ โมริโมโตะ” ไปอย่างน่าเสียดาย
ด้าน “ยูยะ วากามัตสึ” สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งแรกได้สำเร็จด้วยการไล่ถล่มทีเคโอ “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากฟิลิปปินส์ ในยกที่ 2 และ “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) และรุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ตัวแทนสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์ ป้องกันเข็มขัดรุ่นไลต์เวต จาก “อาลิเบก ราซูลอฟ” นักสู้ไร้พ่ายจากตุรกี ได้สำเร็จด้วยชัยชนะทีเคโอ ในยกที่ 2 เช่นกัน
โดยในศึกนี้มีนักกีฬา 5 คน ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินโบนัสอัดฉีดคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1,600,000 บาท) ได้แก่ "เสือคิม สจ.โต้งปราจีน", "ไท รูโทโล", "ทาเครุ เซกาวา", "คริสเตียน ลี" และ "ยูยะ วากามัตสึ" รวมยอดกว่า 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 173
คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
คู่รอง ยูยะ วากามัตสึ ชนะทีเคโอ โจชัว พาซิโอ นาทีที่ 0:54 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาดากะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ อาลิเบก ราซูลอฟ นาทีที่ 2:32 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ทาเครุ เซกาวา ชนะทีเคโอ เดนิส พูริช นาทีที่ 2:49 ของยกที่ 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
มารัต กริกอเรียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ รูคิยะ อันโปะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ยูกิ โยซะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิโรมิ วาจิมะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
คานะ โมริโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน โชโสะ อิโซจิมะ นาทีที่ 2:26 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จันคาร์โล โบโดนี (ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะทีเคโอ เจก พีค็อก นาทีที่ 0:26 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ชามิล เออร์โดกัน ชนะทีเคโอ ริวโก ทาเคอูชิ นาทีที่ 2:20 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะทีเคโอ ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 0:28 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิตซูกิ ฮิราตะ (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ฮิโรกิ อากิโมโตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เว่ย รุย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH