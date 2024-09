ส้มหล่นใส่ “ธานท์ ซิน” เสียบแทน “แบล็คแพนเธอร์” เจอ “ทาเครุ” ศึก ONE ลุมพินี 81

อัปเดตศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาสสาม ONE ลุมพินี 81 ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดย “ทาเครุ เซกาวา” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่น ที่เดิมทีจะได้ชกกับ “แบล็คแพนเธอร์” แต่ฝ่ายหลังขอถอนตัวไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งล่าสุดได้ “ธานท์ ซิน” นักชกดาวรุ่งฟอร์มแกร่ง วัย 19 ปี ขวัญใจชาวเมียนมา อาสารับไม้ต่อ โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)สำหรับ “ทาเครุ” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกคิกบ็อกซิ่งเก่งกาจที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ โดยเซ็นสัญญาสู่ วัน แชมเปียนชิพ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เม.ย.66 และได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE 165 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาโดย “ทาเครุ” ได้ขึ้นสังเวียนในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” นักชกขวัญใจคนไทย วัย 28 ปี จากบุรีรัมย์ และเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์การกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจึงมุ่งมั่นกลับมาแก้ตัวและเก็บชัยชนะครั้งแรกใน ONE ให้ได้ โดยมีศักดิ์ศรีและดีกรีนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อประดับโลกค้ำคออยู่ขณะที่ฟากของ “ธานท์ ซิน” ตัวแทนจากเมียนมา ได้โอกาสมาโชว์ฝีมือในสังเวียน ONE ลุมพินี มาแล้ว 2 หน โดยนอกจากจะคว้าชัยชนะมาแบบสวยหรูแล้วทั้งสองไฟต์ ยังสามารถปิดเกมคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการโชว์ฟอร์มแกร่งไล่น็อก “ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย” ตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 76 เมื่อ 23 ส.ค. ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตของ “ธานท์ ซิน” และยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างชื่อให้โด่งดังไปทั่วโลก หากเขาสามารถโค่นนักชกคิกบ็อกซิ่งชื่อก้องลงได้สำหรับศึก ONE ลุมพินี 81 บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้ว หากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทัน สามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30 – 23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน