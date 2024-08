“จ้าวเสือใหญ่” โชว์ฟิต ทุ่มสุดตัว เตรียมลุยไฟต์ชิงสัญญา ศึก ONE ลุมพินี 81

“จ้าวเสือใหญ่” เปิดประตูค่าย ส.เดชะพันธ์ ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชน อัปเดตความพร้อมล่าสุด และร่วมทำกิจกรรมเช็กฟิต Open Workout ก่อนทำศึกไฟต์สำคัญที่สุดในชีวิตการชกมวย“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” มวยเทคนิคแพรวพราว วัย 22 ปี จากกรุงเทพฯ เตรียมขึ้นทำศึกชิงสัญญากับ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊สู้ไม่ถอยวัย 27 ปี จากมหาสารคาม ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 133 ป. ในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่แรกเริ่ม 19.30 น.โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา “จ้าวเสือใหญ่” ได้โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้“การเตรียมตัวไฟต์นี้ ผมซ้อมมา 1 เดือนกว่า กว่าจะถึงวันชกก็น่าจะรวม 2 เดือนกว่า ร่างกายกำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ เรียกได้ว่าไฟต์นี้ผมซ้อมหนักที่สุดในชีวิตเลยครับ”ศึกครั้งนี้ระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่ vs สุริยันต์เล็ก” ใครที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้จะเป็นคนเดียวที่จะคว้าสัญญามูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) สู่ วัน แชมเปียนชิพ ได้ ซึ่งทาง “จ้าวเสือใหญ่” ก็ยืนยันว่าเป้าหมายที่ฝันมานานอยู่เพียงแค่เอื้อม เขาจึงตั้งใจทุ่มเทเต็มร้อยเพื่อคว้าโอกาสนี้มาให้ได้“สำหรับพี่ สุริยันต์เล็ก ผมรู้สึกดีใจที่ได้ชกกับเขา เขาเป็นมวยที่น่าติดตามมาก มีหมัดคม ร่างกายอึดและอดทนมาก ฟื้นตัวไว อาวุธหนักอีกตั้งหาก ตั้งแต่ผมมาชก ONE ทุกไฟต์คือด่านหินหมดเลยครับ”“ส่วนตัวผมคิดว่าเกมการชกไฟต์นี้ โอกาส 50-50 ครับ อาจจะมีน็อกก็ได้ อาจจะครบยกก็ได้ แต่ที่แน่ ๆ สนุกแน่นอนครับ”“ฝากถึงแฟนมวย วันที่ 27 ก.ย.นี้ ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไฟต์นี้สำคัญกับผมมาก เป็นไฟต์ที่ผมจะได้ลุ้นสัญญาไป วัน แชมเปียนชิพ อีกแค่ไฟต์เดียว ก็ต้องใส่ให้สุดตัวเลยครับ”