ไฟพระฤกษ์ สว่างโชติช่วง! ทรู–เครือซีพี นำทัพร่วมวิ่งพร้อมกัน 4 จังหวัด ต้อนรับ ซีเกมส์–พาราเกมส์ ครั้งประวัติศาสตร์!

ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ร่วมปลุกพลังสามัคคีคนไทย ในกิจกรรม “วิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์” โหมโรงก่อนมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็น “เจ้าภาพ” พร้อมส่งต่อพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยร่วมสร้างผลงาน “เจ้าเหรียญทองซีเกมส์” ในบ้านเกิด
กิจกรรมยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา และนครราชสีมา โดยไฮไลต์อยู่ที่ลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากบริษัทในเครือซีพี โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งคณะผู้บริหารและนักกีฬาเข้าร่วมคับคั่ง
พิธีเริ่มด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนอัญเชิญคบเพลิงจาก 11 ประเทศ จุดไฟจากตะเกียงสู่คบเพลิงวิ่งน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม ความยาว 75 เซนติเมตร แล้วส่งต่อสู่นักวิ่งไม้แรกออกสตาร์ตสู่เส้นทางประวัติศาสตร์
ตลอดเส้นทาง กลุ่ม “ซีพีอาสา” ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะ ตามแนวทาง “Green SEA Games” ภายใต้นโยบาย “Zero Waste” ของเครือซีพี โดยหลังจบกิจกรรม ไฟพระฤกษ์จากกรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา จะอัญเชิญไว้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เพื่อเตรียมใช้ในพิธีเปิดซีเกมส์ ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะนำไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัด เตรียมพร้อมสำหรับพิธีเปิดอาเซียนพาราเกมส์
นายซิกเว่ เบรกเก้ เผยว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะสปอนเซอร์หลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เชื่อว่าจะช่วยปลุกพลังและความพร้อมของคนไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับด้วยไมตรีและรอยยิ้มที่อบอุ่น ขณะเดียวกันยังเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย มุ่งสู่เป้าหมายคว้าชัยเจ้าเหรียญทอง
ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนสุดยอดเทคโนโลยีสื่อสารเต็มระบบ เชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือภารกิจแห่งชาติ ที่จะปลุกพลังความภาคภูมิใจของคนไทยให้กึกก้องทั่วอาเซียน เราจึงพร้อม “Power Up True Network” เสริมพลังเครือข่ายทรู 5G มาตรฐานโครงข่ายใหม่ที่ดีที่สุดหลังการรวมพลังทรู–ดีแทคสู่ One Network เสร็จสมบูรณ์ เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เครือข่ายทรู 5G แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด พร้อมต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และผู้ชมจากทั่วอาเซียน รวมถึงติดตั้งรถโมบายล์ COW และจุดขยายสัญญาณกว่า 130 จุด ทุกสนามแข่งขัน ใน 4 จังหวัดเจ้าภาพทั่วประเทศไทย
นอกจากนี้ ยัง “Power Up Athletes” มอบซิมทรู 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 11 ประเทศ สนับสนุนความพร้อมของทัพนักกีฬาในทุกมิติ และ “Power Up the Press” เสริมแกร่งการรายงานข่าว ตลอดมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาค โดยติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ WiFi จากทรูออนไลน์ในศูนย์สื่อ (Media Center) ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้สื่อมวลชนจากนานาประเทศรายงานการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งงานระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้ จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาตรฐานระดับโลกจากทรูออนไลน์ที่แรงและเสถียร
พร้อมกันนี้ TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสด “ซีเกมส์ 2025” ครบทุกชนิดกีฬา ผ่านกว่า 20 ช่องทาง ให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียนรับชมฟรีทันที
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง “เจ้าบ้าน” ส่งแรงเชียร์ ทัพนักกีฬาไทย ในบ้านเกิด! ไปกับกิจกรรม Power Up Nation’s Sportsmanship ทาง Facebook: True5G