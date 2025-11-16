“อรรถกร” นำทัพจุดคบเพลิง “ไฟพระฤกษ์” วิ่งเฉลิมฉลองโหมโรงซีเกมส์-พาราเกมส์ ต่อเปลวไฟสู่ 4 จว.เจ้าภาพ

“รมว.อรรถกร” นำทัพจุดคบเพลิง “ไฟพระฤกษ์” วิ่งเฉลิมฉลองโหมโรงซีเกมส์-พาราเกมส์ 2025 ต่อเปลวไฟแห่งมิตรภาพสู่เจ้าภาพ 4 จังหวัด ก่อนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์กีฬาทางน้ำ ยืนยันสระแข่งขันเสร็จทันกำหนด
วันนี้ (16 พ.ย.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในกิจกรรม “วิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์” เพื่อเป็นการโหมโรงก่อนมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนภาคส่วนสำคัญเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเหล่านักกีฬาทีมชาติไทย
ในการกล่าวเปิดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน “ไฟพระฤกษ์” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 อันเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดการแข่งขันและนักกีฬา โดย “ไฟพระฤกษ์” ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของการแข่งขัน และสะท้อนพระราชปณิธานในการส่งเสริมการกีฬา นับเป็นวาระที่ทุกคนจะได้ร่วมกันส่งต่อเปลวไฟแห่งมิตรภาพนี้ไปยังจังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา สำหรับซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และจังหวัดนครราชสีมา สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 แสดงพลังความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพและความงดงามของมิตรไมตรีไทย
กิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ (Torch Relay SEA Games and ASEAN Para Games Thailand 2025) มีการจัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัด โดยที่กรุงเทพมหานคร เริ่มพิธีในเวลา 07.15 น. ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ถูกเคลื่อนจากห้องเก็บรักษาไฟพระฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มายังจุดเริ่มต้น ก่อนที่รัฐมนตรีอรรถกร จะทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และส่งต่อไฟพระฤกษ์ให้กับผู้ถือคบเพลิงหมายเลขหนึ่ง คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นวิ่งจากอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อส่งต่อเปลวไฟไปยังจังหวัดต่างๆ
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้น ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ส่วนการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ภายหลังพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ นายอรรถกร ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์กีฬาทางน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดย กกท. และสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายน้ำจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 พร้อมทั้งเตรียมจัดการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อทดสอบระบบ ก่อนจะเปิดให้ทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2568