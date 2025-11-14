ทรู ชวนคนไทยชมสด “วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์ - อาเซียนพาราเกมส์ 2025” ชมฟรี! ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions Now

คนไทยเตรียมตัวให้พร้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียนไปกับแอปพลิเคชัน TrueVisions Now ที่พร้อมถ่ายทอดสดพิธี “วิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์” เปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ - อาเซียนพาราเกมส์ 2025 ส่งสัญญาณตรงจากทั้ง 4 พื้นที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา ให้คนไทยทั่วประเทศได้ร่วมติดตามบรรยากาศสุดประทับใจแบบใกล้ชิดทุกช่วงสำคัญ
ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ชวนชมฟรี! ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now ซึ่งเป็นผู้คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ OTT รายเดียวในไทย รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของ TrueVisions Now ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เพียงดาวน์โหลดแอปฯ และลงชื่อเข้าใช้ ก็สามารถรับชมไลฟ์พิธีวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ร่วมเก็บโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ในฐานะเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคครั้งสำคัญของปี 2025 อย่างเต็มอรรถรส