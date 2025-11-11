“เจมี่” เตือน “เอมี่” อย่าไว้ใจ “แพต” ในซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย”

“ทิวลิป” (เอมี่-ทสร) เข้าร่วมออดิชั่นหนังสั้นคณะนิเทศศาสตร์ของรุ่นพี่ “วาววา” (เจมี่-จุฑาพิชญ์) ตามคำชวน ซึ่ง “วาววา” ก็ได้พูดเตือน “ทิวลิป” ให้ระวัง “ใบข้าว” (แพต-ชญานิษฐ์) เพราะดูเป็นคนไม่น่าไว้ใจและเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ “เต๋า” (นิว-ฐิติภูมิ) รวมถึง “ใบข้าว” กลับพูดให้ “ทิวลิป” เกิดความสับสนว่า “วาววา” น่าจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้! มิตรภาพระหว่างพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไป? ใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนร้าย!? ตามลุ้นพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ "Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย" ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25
ตัวอย่าง Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย EP.2 :
https://youtu.be/Aw9aHZLJ77k?si=88lPa2w5lq_uGmCi
