นักมวยเปิดตัวสวย ไม่ปังเสมอไป / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
จากนักชกที่เคยถูก ชาตรี ศิษย์ยอดธง มองว่าอาจได้รับสัญญามาชกใน ONE รายการใหญ่ เป็นคนแรกของศึก ONE ลุมพินี อย่าง เพชรสุขุมวิท ต้อมทุ่งใหญ่ กลับกลายเป็นกำปั้นที่คลำหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอในปัจจุบัน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในศึก ONE ลุมพินี 3 เพชรสุขุมวิท ที่ตอนนั้นใช้นามสกุล "บอยบางนา" ขึ้นชกเป็นตัวในรายการนี้เป็นหนแรก ก่อนจะเดินหน้าเก็บชัย 3 ไฟต์รวด แถมมีสไตล์การชกที่ดุดัน เดินหน้าแลกหมัดกับคู่แข่งแบบไม่มีถอยหลัง จนเรียกได้ว่าชนะใจ "บอสชาตรี" ที่ถึงขั้นเอ่ยปากชม
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เขาปราชัยให้กับ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี 2 ไฟต์ติดต่อกัน ก็ดูเหมือน เพชรสุขุมวิท จะเสียเชิงมวยในรายการ ONE ลุมพินี ไปเลย เพราะหลังจากนั้นอีก 7 ไฟต์ เขาแพ้ไปถึง 6 ชนะได้เพียง 1 แถมความพ่ายแพ้ของเขาเป็นการปราชัยให้คู่แข่งแบบไม่ครบยกถึง 3 ไฟต์
ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 131 เมื่อสัปดาห์ก่อน ขึ้นสังเวียนพ่ายน็อก รุสตัม ยูนูซอฟ นักชกหมัดคมจากรัสเซียตั้งแต่ช่วงยกที่ 1 ชนิดที่ต้องบอกเลยว่า "สู้ไม่ได้" และก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกศรัทธากลับคืนมาได้อีกหรือไม่
จะว่าไปเห็นมานักต่อนัก นักชกที่เปิดตัวสวยใน ONE ลุมพินี ไม่ได้การันตีว่าจะได้รับสัญญาจากบอสชาตรี และก็ไม่ได้การันตีว่าฟอร์มของตัวเองจะแกร่งดุจหินผาเสมอไป หลายคนชนะรวด 4-5 ไฟต์ แต่หลังจากนั้นแพ้รัวๆ จนใจฝ่อไปเลยก็มี
อีกหนึ่งคนที่ดูจะมีวี่แววว่าอาจกู่ไม่กลับ คงเป็น ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ที่ตอนนี้มีดีอย่างเดียวคือความบู๊ บ้าระห่ำ แต่ช่วงหลังสไตล์ของเขากลายเป็น "จุดอ่อน" ของตัวเอง
ด้วยความที่เป็นมวยหมัด กล้าเดิน กล้าแลก ก็มักจะเปิดหน้า การ์ดตก เป็นประจำ จากเดิมที่ชนะมา 6 ไฟต์รวด และเป็นหนึ่งในแคตดิเดตที่อาจได้รับสัญญา ONE รายการใหญ่ แต่ทุกอย่างจากหน้ามือก็กลายเป็นหลังมือ ในช่วง 2 ปี
นับตั้งแต่ที่ ผึ้งหลวง โดนหมัดสุดคมของ จ้าวเสือใหญ่ จนล้มทั้งยืน พ่ายน็อกใน ONE ลุมพินี 65 ก็ทำให้เขาฟอร์มดิ่งหนักอย่างต่อเนื่อง ปราชัย 5 จาก 6 ไฟต์หลังสุดในศึก ONE ลุมพินี และความพ่ายแพ้ 5 ไฟต์ของเขาคือการถูกคู่ต่อสู้น็อกเอาต์ทุกครั้ง ร่วงยก 2 ไป 3 ครั้ง ยก 1 ไป 1 ครั้ง และยก 3 อีก 1 ครั้ง เรียกได้ว่าเสียงเชิงมวยอย่างแท้จริง
หรือในส่วนของ เสือแบล็ค ท.พราน49 ก็เกือบเจอมรสุมในรูปแบบเดียวกัน เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดดวงบนเวที ONE ลุมพินี ชนะน็อก 4 ไฟต์รวด จนได้สัญญาอย่างรวดเร็ว แม้จะเดินหน้าเก็บชัยได้อีก 2 ครั้ง ใน ONE Fight Night แต่หลังจากนั้นก็แพ้รวด 3 ไฟต์ เกือบจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้เหมือนกัน ถึงขั้นเกือบถูกลดชั้นกลับมารายการเล็ก
ยังโชคดีที่กำปั้นกะเหรี่ยงจาก จ.เพชรบุรี รายนี้ ยังกลับไปรวบรวมสมาธิของตัวเองมาใหม่ ถึงขั้นต้องใช้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วย จนสุดท้ายก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อม ฝ่ามรสุม เงยหน้าขึ้นมาได้อีกครั้ง ชนะ แสงอาทิตย์ และเสกสรร ใน 2 ไฟต์หลังสุด เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ก่อนที่มันจะฝ่อไปกว่านี้
จริงๆ ยังมีอีกหลายคนที่เปิดตัวได้สวย แต่ช่วงหลังฟอร์มตก อาทิ คมเพชร เอฟเอ.กรุ๊ป ที่เคยเก็บชัย 6 จาก 8 ไฟต์ ใน ONE ลุมพินี แต่ผลงานช่วงหลังปราชัย 4 ไฟต์รวด หรือ พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ที่เคยชนะ 5 จาก 7 ไฟต์ ในช่วงแรก แต่ 5 ไฟต์หลังสุด แพ้ไปถึง 4 ครั้ง แถมถูกน็อกถึง 3 ครั้ง
จะเห็นได้ว่านักชกไทยหลายคนแม้จะเปิดตัวได้แบบปังปุริเย่สุดๆ ใน ONE ลุมพินี แต่พอเจอกับคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่สามารถยืนระยะได้ จนสุดท้ายจากเข้าใกล้จะได้สัญญา ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งทำฟอร์มใหม่ ซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทำไมช่วงหลังการมอบสัญญาขึ้น ONE ใหญ่ ของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ดูจะยากกว่าเดิมหลายเท่า