นักสู้ญี่ปุ่นจวก “ชาตรี” พูดจาไร้สาระ ประกาศขอไล่เก็บซุปตาร์ ONE ทุกคน

คัน นากามูระ นักชกญี่ปุ่นจากรายการ RISE ประกาศพร้อมไล่ล่าเก็บชัยเหนือนักมวยใน ONE ทั้งหมด หากเขาสามารถคว้าแชมป์มาครองได้โดย คัน นากามูระ นักคิกบ็อกซิ่ง ชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งชนะน็อกยก 4 เหนือ ยูกิ คาซาฮาร่า ในศึก RISE WORLD SERIES YOKOHAMA 2025 ได้ประกาศแแบบสุดเดือดถึง ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ พร้อมไล่เก็บนักสู้ตัวท็อปให้หมดก่อนหน้านี้ "บอสชาตรี" เคยบอกเอาไว้ว่าอยากให้ เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 เข้ามาแข่งขันในวัน แชมเปียนชิพ ถ้าหมดสัญญาจาก GLORY หากอยากพิสูจน์ตัวเอง เนื่องจากในรายการดังกล่าวคู่ชกส่วนใหญ่ในรุ่นเฟเธอร์เวต ยังไม่เก่งเท่าที่ควร"ชาตรี ศิษย์ยอดธง จาก ONE พูดจาไร้สาระมาตลอด เมื่อผมกลายเป็นแชมป์โลกแล้ว ผมจะไปไล่ล่านักสู้ชั้นนำของ ONE ทั้งหมดและทำลายพวกเขาให้สิ้นซาก เมื่อผมเอาชนะนักสู้หลักของพวกเขาได้หมด ผมจะกลายเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก”ทั้งนี้ต้องรอดูว่า คัน นากามูระ มีโอกาสจะมาชกในวัน แชมเปียนชิพ หรือไม่ หลังช่วงที่ผ่านมามีนักชกญี่ปุ่นฝีมือดีหลายคนข้ามฟากจาก K1 และ RISE ย้ายเข้ามาชกที่ ONE เป็นจำนวนมาก