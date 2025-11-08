โค้งสุดท้ายของปี! ชวนแฟนไทยรวมพลังเชียร์ “ก้อง-สมเกียรติ” พร้อมล่าแต้ม 2 สนามสุดท้าย โมโตจีพี 2025

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" พร้อมลุยศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 21 รายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ มุ่งมั่นเดินหน้าลุ้นเก็บแต้ม 2 สนามสุดท้ายของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส
ศึก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการลุ้นสร้างผลงานของนักแข่งทุกคน โดยนักบิดขวัญใจชาวไทยอย่าง "ก้อง-สมเกียรติ" หมายเลข 35 เจ้าของรถแข่ง Honda RC213V จากสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ กำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม หลังจากคว้าแต้มมาได้ 6 คะแนน จาก 5 สนามล่าสุด ซึ่งเจ้าตัวเก็บมาได้ทั้งสิ้น 7 คะแนนจนถึงตอนนี้
สำหรับ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่มีเลย์เอาท์ที่ท้าทาย ด้วยคาแร็กเตอร์แบบคดเคี้ยว และมีการขึ้นเนินสูงต่ำมากที่สุดในสนามแข่งขันของ โมโตจีพี จนถูกขนานนามว่า "รถไฟเหาะตีลังกา" โดยจะเป็นครั้งแรกที่ "ก้อง-สมเกียรติ" ลงควบรถแข่ง โมโตจีพี ในสนามแห่งนี้
ทั้งนี้ ศึก โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ และแข่งขันรอบ "เมนเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทู 18.15 น. ต่อด้วย โมโตจีพี 20.00 น. และปิดท้ายด้วย โมโตทรี 21.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV