"เมียร์" ปลดล็อค! คว้าโพเดียมแรกกับฮอนด้า "ก้อง-สมเกียรติ" ซิวที่ 15 สะสมแต้ม โมโตจีพี ญี่ปุ่น

“โจอัน เมียร์” ยอดนักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างผลงานสุดร้อนแรง ควบรถแข่ง Honda RC213V ปลดล็อคว้าโพเดียมแรกกับทีมได้สำเร็จ หลังบิดเข้าป้ายอันดับ 3 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 17 เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ขณะ "ก้อง-สมเกียรติ” สู้สุดความสามารถออกตัวจากกริดที่ 20 เข้าเส้นชัยอันดับ 15 คว้าแต้มล้ำค่าจาก โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา
การแข่งขันรอบเมนกรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วทั้งสิ้น 24 รอบสนาม โดยเรซนี้ “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 แชมป์โลกปี 2020 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 2 แม้จะเปิดเกมได้ไม่ดีนัก แต่ก่อนเข้าสู่ครึ่งทางของเรซ นักบิดสแปนิชไล่แซงขึ้นมารั้งอันดับ 3 และเข้าป้ายด้วยการคว้าโพเดียมแรกกับ ฮอนด้า ได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 6.858 วินาที ส่วนทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูกา มารินี” หมายเลข 10 ไม่จบการแข่งขัน
ด้าน "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ สร้างผลงานสุดร้อนแรง พิสูจน์ตัวเองด้วยการออกตัวจากกริด 20 ไล่แซงคู่แข่งระดับโลกอย่างดุเดือดขึ้นมาเข้าเส้นชัยอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 30.990 วินาที เก็บแต้มที่ 3 ใน โมโตจีพี ให้กับตัวเองได้สำเร็จ
ขณะที่ “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ เริ่มเกมจากกริดที่ 11 และสามารถลบฝันร้ายในรอบสปรินต์ ด้วยการพารถแข่งคู่ใจเข้าป้ายในอันดับ 9 ได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 21.733 วินาที ด้าน “ทาคาอากิ นาคากามิ” หมายเลข 30 นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นไม่จบเรซ
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ ที่ เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ในศึก อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH