คอร์ฟบอลจับมือ 4 สถาบัน จัดศึกฟิวเจอร์คอร์ฟบอลสร้างผู้เล่นไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช อุปนายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ กัลยา กมลรัตน ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ร่วมแถลงข่าว การแข่งขัน “Future Korfball Challenge 2025” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ ที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พร้อมทั้งเปิดตัวนักกีฬาคอร์ฟบอลทีมชาติไทย ชุดทำศึก AUSC International University Korfball4 Open Championship 2025 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.นี้ ที่มาเลเซีย
สำหรับการแข่งขัน ฟิวเจอร์ คอร์ฟบอล ชาเลนจ์ 2025 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความ ความสามารถ และ ความเข้าใจในกติกาและเทคนิคการเล่นคอร์ฟบอล ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นเวทีฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักกีฬาคอร์ฟบอล ก่อนก้าวสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ จิตวิญญาณแห่งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันกีฬาคอร์ฟบอลของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน