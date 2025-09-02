เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน พร้อมย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ

วันนี้ (29 สิงหาคม 2568) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเจ้า เมิ่งเทา ที่ปรึกษาด้านกิจการการเมือง สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ให้การต้อนรับ ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษา และผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย–จีน สถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทย–จีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระที่นายจาง เจี้ยนเว่ย เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน กล่าวถึงความเป็นมาของสมาคมว่า สมาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จากความร่วมมือของสื่อมวลชนไทย–จีน โดยตลอดกว่า 12 ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือในการผลักดัน “หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย–จีน” ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการอบรมกว่า 300 คน และในทุกครั้งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในการร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดหลักสูตรและเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้สื่อมวลชนไทยได้เดินทางไปศึกษาอบรมระยะสั้นในประเทศจีน ซึ่งได้รับความรู้ที่ทันสมัยมาก นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในการจัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนเพื่อสื่อมวลชน ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 80 คน
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนมาโดยตลอด ถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยและจีน ผมในนามสมาคมฯ ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ร่วมสานต่อความสำเร็จนี้ และให้เกียรติสนับสนุนกิจกรรมหลักสูตรในโอกาสต่อไป” ดร.กำพล กล่าว
ด้านนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
“ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งยาวนาน การทำงานของสื่อมวลชนไทย–จีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้สะท้อนพลังแห่งความร่วมมือที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย–จีน ซึ่งช่วยเสริมสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับทั้งสองประเทศ สถานเอกอัครราชทูตจีนพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับสมาคมฯ อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย–จีนในอนาคต” นายจาง กล่าว
บรรยากาศการเยือนครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สมดั่งคำว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความตั้งใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่จะร่วมมือพัฒนากิจกรรมและโครงการในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนให้ยั่งยืนต่อไป