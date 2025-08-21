ทูตจีนย้ำพร้อมทำงานใกล้ชิดไทย-กัมพูชา นำสันติภาพกลับคืนพื้นที่ชายแดน

MGR ออนไลน์- เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้ยืนยันในวันนี้ (21) ว่าจีนพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชา ไทย มาเลเซีย และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
“เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยร่วมกับกัมพูชา ไทย มาเลเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อนำสันติภาพและความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย” เอกอัครราชทูตหวัง เหวินปิน ระบุ
ระหว่างการพบหารือกับเตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา หวังได้กล่าวย้ำว่าจีนสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินการตามฉันทมติที่บรรลุในการประชุมผู้นำกัมพูชาและไทย ยังเมืองปุตราจายา มาเลเซีย การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ตลอดจนการประชุมจิบน้ำชาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน ไทย และกัมพูชา ที่เมืองอานหนิง เมื่อไม่นานนี้
เอกอัครราชทูตจีนยังกล่าวย้ำถึงการสนับสนุนของจีนต่อความพยายามในการรับรองการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพ การกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วในพื้นที่ชายแดน และการกลับมาดำเนินการแลกเปลี่ยนกันตามปกติระหว่างสองประเทศ.