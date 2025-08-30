ม.แม่โจ้-พม.จับมือสร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแห่งแรกของไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่าย 6 องค์กร จัดโครงการ "สร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของจังหวัดเชียงใหม่ (Youth Gender Equality; YGE)" แห่งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.68 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ "สร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของจังหวัดเชียงใหม่ (Youth Gender Equality; YGE)" ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ซึ่งมีภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ได้แก่ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเดอะลิ้งค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและการอยู่ร่วมกันกันในสังคม สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการส่งสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของจังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อสร้างต้นแบบเยาวชน (Youth Gender Equality; YGE) ด้านการส่งสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (agent of change) มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดต้นแบบเยาวชน (Youth Gender Equality; YGE) ด้านการส่งสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในโรงเรียนและเกิดการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายผ่านผู้นำที่เกิดจาก เยาวชนที่อาศัยสภาพแวดล้อมเดียวกัน และส่งต่อผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไป