สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท.จัดศึกมวยไทย MSC 2025 เฟ้นช้างเผือกสู่เวทีมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ระเบิดศึก "เอ็มเอสซี แชมเปี้ยนชิพ 2025” หรือ MSC 2025 สังเวียนแห่งโอกาสของนักมวยไทยท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ ร่วมประชันชิงเบอร์หนึ่งของประเทศเพื่อก้าวสู่เวทีมาตรฐาน ปลุกกระแสนิยมมวยไทยในท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมกีฬามวยไทยแบบครบวงจร
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ MSC Championship 2025 (MSC2025) ที่บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อ 7 พ.ย.2568 โดยมี นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท., นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ และนายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ หรือ "ชุ้น เกียรติเพชร" โปรโมเตอร์ชื่อดัง ในฐานะตัวแทนโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันฯ เข้าร่วม ท่ามกลางสื่อมวลชนร่วมแถลงคับคั่ง โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวโลโก้ และวิดีทัศน์โปรโมทการจัดการแข่งขัน MSC2025
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ "เอ็มเอสซี แชมเปี้ยนชิพ 2025" (MSC Championship 2025) หรือ MSC2025 เพื่อส่งเสริมบุคลากรกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้รับการพัฒนาและเป็นการสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติด้านการจัดการแข่งขันกีฬามวย และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสในการสร้างนักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ในระดับท้องถิ่นเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพและต่อยอดสู่ระดับสากล รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้และมาตรฐานการจัดการแข่งขัน โดยได้ทำงานร่วมกันกับ กกท. ส่วนภูมิภาค และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างกระแสกีฬามวยไทย ให้เกิดการยอมรับของประชาชน สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย พร้อมทั้งการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ทำให้จะเป็นการสร้าง "ค่านิยม" ต่อกีฬามวยไทย ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย และขยายสู่การรับรู้ในระดับสากล เพื่อผลักดันกีฬามวยไทย ให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
สำหรับการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ "เอ็มเอสซี แชมเปี้ยนชิพ 2025" หรือ MSC 2025 กำหนดจัดในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 โดยจะมีนักกีฬากว่า 200 คน ทั่วประเทศร่วมชิงชัยในระบบแพ้คัดออก ซึ่งจะแบ่งเป็นรอบระดับภูมิภาค 4 โซนภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละรุ่นเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย โซนภาคเหนือ ที่ยิมเนเซียม เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ที่สนามแม็กซ์ มวยไทย พัทยา จ.ชลบุรี, โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และโซนภาคใต้ ที่อาคารอเนกประสงค์รวมใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รับสมัครนักมวย 6 รุ่น รุ่นละ 8 คน ประกอบด้วย 1.ประเภทมวยไทยชาย 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นแบนตัมเวท (ชาย) น้ำหนัก 115-118 ปอนด์ (อายุ 15-22 ปี), รุ่นเฟเธอร์เวท (ชาย) น้ำหนัก 122-126 ปอนด์ (อายุ 15-22 ปี), รุ่นไลท์เวท (ชาย) น้ำหนัก 130-135 ปอนด์ (อายุ 18-30 ปี) และรุ่นเวลเตอร์เวท (ชาย) น้ำหนัก 140-147 ปอนด์ (อายุ 18-30 ปี) และ 2.ประเภทมวยไทยหญิง 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นแบนตัมเวท (หญิง) น้ำหนัก 105-112 ปอนด์ (อายุ 15-25 ปี) และรุ่นเฟเธอร์เวท (หญิง) น้ำหนัก 112-118 ปอนด์ (อายุ15-25 ปี)
ทั้งนี้ในการแข่งขันรอบระดับภูมิภาคจะมีการชิงชัยรอบแรก รองสอง และรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกนักมวยไทยตัวแทนแต่โซนภูมิภาคจนได้ผู้ชนะเลิศ 1 คนต่อรุ่น ผ่านเข้าร่วมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย) และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นต่อไป
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ สร้างรายได้ และเพิ่มจำนวนบุคลากรกีฬามวย ในระดับภูมิภาคเข้าสู่ระดับประเทศ และต่อยอดสู่ระดับสากล รวมถึงการแข่งขันครั้งนี้ ต้องการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ได้แก่ มาตรฐานการจัดการแข่งขัน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการตัดสิน และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำให้ “กีฬามวยไทย” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกีฬามวยไทยภายในประเทศไทย พร้อมทั้งการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ การไหว้ครู ปี่พาทย์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทย อันจะส่งผลให้กีฬามวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล"
ขณะที่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่ารายการนี้เป็นการจัดการแข่งขันมวยไทยแบบทัวร์นาเม้นต์ โดยเปิดโอกาสให้นักมวยไทยทั่วทุกภูมิภาค เข้าแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศ ณ สนามมวยเวทีราชดำเนิน ซึ่งคุณสมบัตินักมวยไทยจะคัดเลือกนักมวยที่มีประสบการณ์แข่งขันระดับอาชีพมาพอสมควร และมีศักยภาพที่ดี มีฝีมือ แต่ยังขาดโอกาสที่จะต่อยอดเส้นทางอาชีพ หรือก้าวไปสู่โอกาสการเป็นแชมป์ในเวทีมาตรฐานต่างๆ ในอนาคตนักมวยจากรายการนี้อาจจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง หรือเป็นแชมป์ของเวทีมาตรฐานในกรุงเทพ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้นแบบของเยาวชนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจเรียนรู้ ฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักมวยอาชีพต่อไป
"เราหวังว่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย MSC Championship 2025 จะสร้างนักกีฬามวยไทยหน้าใหม่ประดับวงการกีฬามวย สร้างกระแสกีฬามวยไทยในระดับภูมิภาคให้มีความตื่นตัว มีฮีโร่นักมวยไทย เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สนใจมวยไทยมากขึ้น และยังอยากเห็นความร่วมมือของบุคคลกีฬามวย ร่วมกันสร้างมาตรฐานการแข่งขันมวยไทย ให้เป็นไปตามกฎกติกา ระเบียบการจัดการแข่งขันที่พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542"
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดของการแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ MSC Championship 2025 (MSC2025) รวมถึงติดตามผลการแข่งขัน และชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: MSC Championship 2025