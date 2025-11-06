กกท.ลุยตลาดงานท่องเที่ยวโลก 2025 ที่ลอนดอน บูมอุตสาหกรรมมวยไทยเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการมวยไทย World Travel Market (WTM) 2025 ที่เอ็กเซล ลอนดอน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับเสด็จ
สำหรับ มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก 2025 เป็นงานส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าร่วม มากกว่า 45,000 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ซื้อที่มีศักยภาพมากกว่า 5,000 ราย ในครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 ที่เอ็กเซล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในส่วนของประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบูรณาการทำงาน นำเสนอสินค้า บริการ นิทรรศการ และกิจกรรมในส่วนของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในไฮไลต์ปีนี้ คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ที่มีทั้งกิจกรรมภาพและคลิปโชว์มวยไทย การไหว้ครูมวยไทย รวมถึงนาฎยุทธ์มวยไทย
นางโปรดปราน สมานมิตร เผยว่า เป้าหมายหลักของเราในการมาร่วมงานนี้ ก็เพื่อต้องการมาเน้นย้ำเรื่องมวยไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นศิลปะประจำชาติแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งหนนี้กกท. ได้ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมวยไทย 4 หน่วย ได้แก่ สนามมวยราชดำเนิน สนามหลักและเวทีมวยแห่งแรกของไทย, แฟร์แท็กซ์ ซึ่งเป็นค่ายมวย และงานหน่วยที่ผลิตอุปกรณ์กีฬามวยไปทั่วประเทศและทั่วโลก รวมถึงครูดามมวยไทย และค่ายมวยสิงห์มาวิน ก็เดินทางมาออกบูธกับเรา ผ่านการนำเสนอผ่านแนวคิด “Awaken MUAYTHAI Experience“ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งก็เป็นการต่อยอดมวยไทยให้เป็นมากกว่ากีฬาต่อสู้ อาทิ การท่องเที่ยว แฟชั่น เกม ภาพยนตร์ และการสร้างบุคลากร ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสอดรับกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
นางโปรดปราน ยังเผยอีกว่า เรายังมาเน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและค่ายมวยไทยในต่างประเทศด้วย อย่าง เรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวและมาเรียนมวยไทย เรามี DT VISA หรือ หรือ Destination Thailand Visa ซึ่งให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อมาเรียนมวยไทยที่ไทย โดยมีค่ายมวยไทยรับรอง ซึ่งก็จะได้วีซ่าทันที 90 วัน ส่วนแบบที่สองที่จะได้แบบ 180 วัน ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะต้องมีเงินในบัญชีด้วยอย่างน้อย 5 แสนบาท ซึ่งกกท.จะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนมวยไทยโดยเฉพาะ ขณะที่ผ่านมา กกท.ได้ร่วมรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป, เอเชีย หรือ อเมริกาใต้ มีเยอะมากๆ ส่วนเฉพาะในอังกฤษ มีความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีมากกว่า 4,000 ยิมเลยทีเดียว
นอกจากนี้ นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เดินทางเยี่ยมค่ายมวย Team Kru Thai Muay Thai ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมมอบโล่ “Standard Muaythai Gym” (SMG) ที่รับรองโดย กกท. ให้กับค่ายมวยที่ผ่านมาตรฐานในต่างประเทศ เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนมวยไทยในระดับสากล
นางโปรดปราน กล่าวว่า ในประเทศไทยนิยมใช้คำว่า “ค่ายมวย” ขณะที่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้คำว่า “ยิม” ซึ่งมักเปิดสอนศิลปะการต่อสู้หลากหลายประเภท โดยมีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
จากข้อมูลในประเทศอังกฤษ พบว่า มียิมศิลปะการต่อสู้มากกว่า 4,000 แห่ง และทุกแห่งล้วนมีการสอนมวยไทย บางแห่งเปิดสอนมวยไทยโดยเฉพาะ หรือสอนควบคู่กับมวยสากล ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจของคนไทย ที่ “มวยไทย” ได้รับการเผยแพร่และยอมรับในระดับนานาชาติ
นางโปรดปราน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมวยไทยเป็นที่รู้จักและนิยมทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน รวมถึงในยุโรป อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปรตุเกส และสเปน ตลอดจนในทวีปอเมริกา โดยเฉพาะในเมืองซานฟรานซิสโกและนิวยอร์ก ซึ่งมียิมมวยไทยจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของมวยไทยในระดับสากล และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยให้เป็นที่รู้จักในทุกภูมิภาคของโลก ควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานค่ายมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เพื่อรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่คู่คนไทยและคนทั่วโลกอย่างยั่งยืน