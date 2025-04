ONE ร่วมเวทีมวยลุมพินี ประชุมหารือโปรโมเตอร์-หัวหน้าค่าย ผลักดันมวยไทยสู่เวทีโลก

ONE ขอบคุณพันธมิตรร่วมสร้างความสำเร็จ ONE ลุมพินี ในปี 2567 พร้อมเดินหน้าแผนผลักดันมวยไทยสู่เวทีโลกเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามมวยเวทีลุมพินี “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย และ “พลเอกสุชาติ แดงประไพ” อดีตนายสนามมวยเวทีลุมพินี และ อดีตประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี และ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ มวยไทย แพลนเนอร์ จำกัด พันธมิตรที่ปรึกษาให้กับ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ได้ร่วมกันจัดการประชุมพบปะโปรโมเตอร์ หัวหน้าค่ายมวย และผู้สื่อข่าวกีฬาทั่วประเทศ เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ONE ลุมพินี ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 ราย ทั้งโปรโมเตอร์ หัวหน้าค่าย และสื่อมวลชนสายกีฬาจากทั่วฟ้าเมืองไทย โดย “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ได้เริ่มการประชุม ด้วยการกล่าวขอบคุณต่อทุกภาคส่วนสำหรับความสำเร็จของรายการ ONE ลุมพินี ในปี 2567 ที่ผ่านมา“ตอนนี้ ONE เข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีกว่า 2 ปีแล้ว และสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งวงการมวยไทย และ ประเทศไทย นั้นถือว่าน่าทึ่งมาก ซึ่งเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ของวงการมวยเลยก็ว่าได้”“ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์, นักกีฬา, ค่ายมวย, สื่อมวลชน รวมไปถึงทีมงานต่าง ๆ และต้องขอขอบคุณทางเวทีลุมพินี กองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่แดง (พลเอกสุชาติ แดงประไพ) ที่เปรียบเสมือนมันสมองที่ช่วยให้เราสามารถสร้างระบบมวยไทยแบบใหม่ที่ไปสู่ระดับสากลขึ้นมาได้”“ONE ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยฝ่ายเดียว ต่อให้เรามีทุนมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นค่ายมวย นักกีฬา รวมไปถึงทางกองทัพบก และ พี่แดง ที่ช่วยกันบริหารจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ จนทำให้เราสามารถทำรายการและประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ได้”นอกจากการขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของศึก ONE ลุมพินี ตลอดปีที่ผ่านมา ที่ทำให้รายการ ONE ลุมพินียังคงเป็นรายการกีฬาและรายการบันเทิงที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย มียอดผู้ชมแซงหน้าทุกสื่อกีฬาไม่เว้นแม้แต่มหกรรมกีฬาอย่างโอลิมปิก และตัวรายการและอีเวนต์ของ ONE ในประเทศไทยยังสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศไทยและวงการมวยไทยทั้งในเชิงชื่อเสียงของประเทศ, สร้างความนิยมของมวยไทยไปทั่วโลก ไปจนถึงการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกมหาศาล ทำให้ ONE ลุมพินี กลายเป็น Soft Power ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เสมือนกับที่ประเทศอังกฤษมี EPL หรือ อเมริกามี NBAการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการแข่งขันภายใต้การจัดของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ซึ่งประกอบไปด้วย ศึก ONE ลุมพินี, ศึก ONE Fight Night และ ศึก ONE ตัวเลข พร้อมชี้แจงทิศทางและแผนงานของ ONE ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตพร้อมกันนี้ ในการประชุมยังได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการแข่งขัน นักกีฬา และภาคส่วนต่าง ๆ ในวงการมวยที่เกี่ยวข้องกับ ONE ในทุกรายการ โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และร่วมสร้างมาตรฐานในการวางรากฐานอย่างมั่นคงให้กับระบบนิเวศมวยไทยที่กำลังเติบโต เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไปร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์การทำให้มวยไทยเป็นกีฬาอาชีพมาตรฐานสากล ที่จะนำประโยชน์มาสู่คนในวงการและอุตสาหกรรมมวยอย่างมหาศาลในหลาย ๆ มิติโดยการประชุมในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนวงการมวยไทยสู่เวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต