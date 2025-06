เวทีมวยลุมพินี เตรียมคัมแบ็คจัดมวย 5 ยก จับมือ ONE ปฏิรูปให้ดีกว่าเดิม คงคอนเซปต์ไร้การพนันในสนาม

"บิ๊กแดง" พลเอก สุชาติ แดงประไพ ยืนยันเวทีมวยลุมพินี เตรียมคัมแบ็คจัดมวย 5 ยก คงเอกลักษณ์ดั้งเดิม จับมือ ONE ร่วมปฏิรูปให้ดียิ่งกว่าเก่า พร้อมคงคอนเซปต์ไร้การเล่นพนันในสนาม ไม่มี 5/4 3/2 แน่นอนเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามมวยเวทีลุมพินี “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ประเทศไทย และ “พลเอกสุชาติ แดงประไพ” อดีตนายสนามมวยเวทีลุมพินี และ อดีตประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี และ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ มวยไทย แพลนเนอร์ จำกัด พันธมิตรที่ปรึกษาให้กับ ONE ได้ร่วมกันจัดการประชุมพบปะโปรโมเตอร์ หัวหน้าค่ายมวย และผู้สื่อข่าวกีฬาทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบมวยไทยทั้งระบบให้ไปสู่ระดับสากล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 รายโดย “พลเอกสุชาติ แดงประไพ” ได้เปิดการประชุมด้วยการประกาศแผนความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสนามมวยเวทีลุมพินีและ ONE เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันมวยไทย 5 ยก ที่สนามมวยเวทีลุมพินีอีกครั้ง ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล และเป็นบันไดให้นักมวยก้าวเข้าสู่รายการ ONE ลุมพินี อย่างเป็นระบบเรื่องต่อมาคือการริเริ่มโครงการ "ONE ลุมพินี สัญจร" เพื่อขยายโอกาสไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจะมีการลงสำรวจพื้นที่และเตรียมจัดการแข่งขันในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นผ่านรายการมวยคุณภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ ONE ลุมพินี ที่สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาทต่อสัปดาห์ จากการจัดแข่งขันทุกคืนวันศุกร์ที่สนามมวยลุมพินีนอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยถึงระบบการคัดเลือกนักมวยจากเวทีท้องถิ่นเข้าสู่รายการ ONE ลุมพินี ผ่านความร่วมมือกับโปรโมเตอร์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเส้นทางที่ชัดเจนในการพัฒนานักมวยจากระดับรากหญ้าสู่เวทีระดับโลก พร้อมประกาศรับสมัครโปรโมเตอร์ท้องถิ่นที่สนใจร่วมพัฒนาระบบมวยไทยตามแนวทางยุทธศาสตร์มวยไทยกีฬาอาชีพที่ปลอดการพนัน เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลไปด้วยกันในช่วงท้ายของการประชุม “พลเอกสุชาติ” ได้ชี้แจงแนวทางการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดย ONE, Fairtex, คณะสนามมวยลุมพินี และพันธมิตรในเครือข่าย จะร่วมกันหารือเพื่อฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับ "ระบบนิเวศมวยไทย" สู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันมวยไทยให้เป็นกีฬาที่เชื่อมโยงกับหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนขณะที่ “บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ได้กล่าวถึง การสร้างเครือข่ายศิลปะการต่อสู้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยจะร่วมมือกับสมาคมและองค์กรกีฬาทั้งระดับสมัครเล่นและอาชีพ เช่น สมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย (TAMMA) เพื่อผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคอย่าง SEA Games (ซีเกมส์) และ Asian Games (เอเชียนเกมส์) หรือการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์กีฬาต่างประเทศ พร้อมทั้งวางแนวทางขยายเครือข่ายมวยไทยสู่ระดับโลก ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การร่วมพัฒนา และการสร้างพันธมิตรกับองค์กรศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ ทั่วโลกการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการปฏิรูประบบมวยไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีเวที “ONE ลุมพินี” เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงนักกีฬาไทยจากระดับท้องถิ่นสู่เวทีโลก พร้อมยกระดับมวยไทยให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมกีฬาชั้นนำของประเทศ ที่สามารถสร้างทั้งรายได้มหาศาลและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน